韓國海洋水產部：「桑吉」輪事故未對韓國造成影響北京新浪網 (2018-02-26 15:59)
【環球網報導 實習記者 楊菲菲】據韓聯社2月26日報導，韓國海洋水產部對在東海和韓國南海岸打撈的1317件水產品進行調查後於26日表示，韓國國內流通的水產品並無安全問題。
2018年1月6日，巴拿馬籍油船「桑吉」輪與中國香港籍散貨船「長峰水晶」輪在東海發生碰撞。事發時「桑吉」輪載有凝析油11.13萬噸，「桑吉」輪在事故發生后在韓國濟州島西歸浦正南方向546㎞處沉沒。
事故發生后，韓國國內一直擔憂事故會對沿岸造成污染並引發水產品安全問題。為以防萬一，海洋水產部除向當地派遣海警艦艇外，還通過飛機巡查、人工衛星拍攝和分析油擴散等方式監控油泄漏和擴散方向。
報導稱，從上月23日起，海洋水產部對打撈的1317件水產品進行了安全分析，結果顯示並無任何問題。此前，海洋水產部還在1月7日採取了韓國最南端海域的海水並進行了水質分析，雖然樣本中檢測出了極其少量的油分和多種多環芳烴(PAHs)，但因數值均在正常範圍內，海洋水產部表示東海油輪沉船事故並未對韓國國內的海域造成污染。
此外，海洋水產部相關人士表示，將會持續檢測控凝析油的泄漏和擴散方向，並在對海水樣本進行分析的同時檢查水產品的安全性。
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