馮世寬卸任國防部長 感性發文談軍事事務革新成果台灣好新聞報 (2018-02-26 15:07)
政治中心／綜合報導
行政院23日正式公布內閣改組名單，原任國安會秘書長嚴德發接掌國防部長，原任國防部長馮世寬則轉任智庫「國防安全研究院」董事長，職務異動今（26）日正式生效。國防部臉書帳號「國防部發言人」今（26）日也貼出原任部長馮世寬的一段話，裡面除談到馮世寬在任國防部長期間時，對於軍事事務革新成果外，同時也心繫4個月軍事訓練役未來的訓練成果，期望能國家永續的備戰力。
馮世寬表示，國軍一直都在推動軍事事務革新，這一年多，國軍在組織體系、法規制度、作戰指揮及聯戰機制上，都有了具體的成效。再加上總統蔡英文不但核定了基層官兵的6項加給，更命令馮世寬將老舊營舍，以「興安專案」全面整建，使國軍受到了鼓舞與照顧，讓募兵制順利的遂行。馮世寬說對國軍邁向「質精、堅實、戰力強」的目標充滿了信心。
馮世寬也強調，國軍對4個月軍事訓練役的施政作為，是要以為國家培養、教育未來主人翁，一同保家衛國的信念，首先要培養他們熱愛國家、尊崇軍人及孝順父母的情操，並且給予勤嚴精訓，讓他們能成為國家永續的後備戰力。
馮世寬也說國軍必須認清國家的安全、全民的福祉，國家發展的穩定環境，都在他們的肩膀上，國軍的國防戰略及堅實的訓練，會透過演習來驗證、來磨練、來培養，以增進與時俱進的創新能力。
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