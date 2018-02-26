快訊：日企在阿布扎比油田權益被延長40年北京新浪網 (2018-02-26 15:59)
【環球網報導 記者 屈騰飛】據日本共同社2月26日報導，日本國際石油開發帝石控股公司26日宣布，關於在阿拉伯聯合大公國擁有的海上油田權益，該公司已與阿布扎比國家石油公司等簽署了延長40年權益的合約，權益比率從12%降至10%。
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