【環球網報導 記者 屈騰飛】據日本共同社2月26日報導，日本國際石油開發帝石控股公司26日宣布，關於在阿拉伯聯合大公國擁有的海上油田權益，該公司已與阿布扎比國家石油公司等簽署了延長40年權益的合約，權益比率從12%降至10%。