邱國正接任退輔會主委（2）中央社 (2018-02-26 16:11)
國軍退除役官兵輔導委員會26日舉行新卸任主任委員交接典禮，新任主委邱國正（右）從卸任主委李翔宙（左）手中接過印信，由政務委員林萬億（中）監交。中央社記者孫仲達攝 107年2月26日
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