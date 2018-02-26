3月16日，榮獲奧斯卡十三項大獎提名的電影《水形物語（The Shape of Water）》即將登陸中國內地，與翹首以待的中國觀眾見面。近日，片方發佈了主題為「眼技」的特輯，以精鍊的鏡頭展現了一眾實力演員的「眼技」大爆發，今年的奧斯卡最佳導演獎呼聲最高的導演吉爾莫·德爾·托羅（Guillermo del Toro）、獲得奧斯卡最佳女主角提名的莎莉·霍金斯（Sally Hawkins）等主創在特輯中展現了影片獨具特色的演繹風格。

在這支特輯中，觀眾可跟隨鏡頭進入神秘的拍片現場，女主角愛麗莎或孤獨地站在樓梯上，或失神地立於玻璃窗前，在這個氛圍壓抑的空間里，導演托羅正坐在監視器后專注地拍片；攝像機總是近距離拍攝演員面部特寫鏡頭，托羅則通過旁白告訴觀眾說：「我會特意拍攝演員們的眼神。對，他們正是用眼神來詮釋角色的。」在特輯提供的幾個演員特寫鏡頭中，他們帶著恐懼、思索與堅定的眼神充滿故事性，令人感受到《水形物語》非同尋常的深刻內涵。2017年至今，《水形物語》獲得第74屆威尼斯電影節金獅獎以及金球獎、英國電影學院獎等諸多知名電影獎項。該片在第90屆奧斯卡金像獎提名榜單上的一鳴驚人更令中國觀眾對其充滿好奇。

《水形物語》風格奇異，片中生活在冷戰時期的聾啞女人愛麗莎在政府部門擔任清潔工，她和同事澤爾達發現了一個驚天秘密：一個半人半魚的「怪獸」被關進政府實驗室。愛麗莎通過和「怪獸」的接觸，感受到他孤獨的內心，她教會他用人類的手語溝通，並最終帶他逃離實驗室。無論是執導科幻片還是動作片，托羅的導演風格一向以奇幻著稱，他執導的恐怖片《魔鬼銀爪（Cronos）》、科幻片《變種DNA（Mimic）》、動作片《鬥牛士（Bullfighter）》等都浸透著他強烈奇幻色彩；2006年，托羅執導的電影《潘神的迷宮（Pans Labyrinth）》獲得了第79屆奧斯卡金像獎最佳外語片提名。此次托羅執導的《水形物語》是其個人導演史上里程碑式的作品。

在該片中出演女主角愛麗莎的則是英國女演員莎莉·霍金斯。霍金斯畢業於英國皇家戲劇藝術學院，她此前曾憑藉電影《藍色茉莉（Blue Jasmine）》入圍第86屆奧斯卡金像獎最佳女配角獎，她在片中出演的生活庸俗卻很善良的妹妹金潔令觀眾久久難以忘懷。莎莉·霍金斯自1999年從舞台屆進入影視圈以來便出演了多部著名影片，她參演的首部電影便是《星球大戰前傳1：幽靈的威脅（Star Wars: Episode I - The Phantom Menace）》，其後的劇情電影《折翼天使（All or Nothing）》、懸疑劇《指匠情挑（Fingersmith）》等作品展現出其不俗的表演實力。2008年，她憑藉喜劇電影《無憂無慮（Happy-Go-Lucky）》獲得第58屆柏林國際電影節銀熊獎最佳女演員獎和第66屆美國電影電視金球獎電影類音樂喜劇類最佳女主角獎。近幾年，她除了參演《藍色茉莉（Blue Jasmine）》之外，還出演了《帕丁頓熊2（Paddington 2）》。霍金斯的表演具有極強的個人特點，她極其擅長刻畫角色豐富多才的內心世界，此次《水形物語》中啞女這個角色，霍金斯更是不著一言，僅靠精準的表情和眼神展現角色波瀾壯闊的內心世界。

此次該片獲得奧斯卡最佳女配角提名的奧克塔維亞·斯賓瑟（Octavia Spencer）也是一位實力派女演員，她曾參演過《分歧者3：忠誠世界（The Divergent Series: Allegiant）》《雪國列車（Snowpiercer）》等多部影片；2012年她瑟憑藉電影《幫助（The Help）》獲得第84屆奧斯卡金像獎最佳女配角獎，2017年她憑藉電影《隱藏人物（Hidden Figures）》再獲奧斯卡最佳女配提名，此次她《水形物語》中出演啞女伊莉莎性格隨和敦厚的女同事澤爾達，並以此角色第三次獲得奧斯卡最佳女配提名。

此次憑藉《水形物語》獲得奧斯卡最佳男配提名的理查德·詹金斯（Richard Jenkins）是70高齡的老戲骨，2009年他曾憑藉電影《不速之客（The Visitor）》獲得奧斯卡最佳男主角提名。

_________________________________________________________________趙曉寧，IGN中國的動漫影視編輯。從日圈爬回國圈又爬向歐美圈的職業迷妹，各國各類影視作品來者不拒，近期沉迷美漫。