2018年春節檔，內地影市在短短7天內就創造了高達57.23億元的票房成績，在世界範圍內創造了新的觀影紀錄，同時也大幅度超越了去年春節檔成績。那從前的春節檔又是怎樣的呢？用數字說話，來一起回顧這5年的春節檔票房吧。

注：以下數據來源於網路，皆為初一至初七7天的票房。

總票房：57.23億元

總觀影人次：1.4億

上映電影：《捉妖記2（Monster Hunt 2）》、《唐人街探案2（Detective Chinatown 2）》、《紅海行動（Operation Red Sea）》、《西遊記女兒國（The Monkey King 3）》、《祖宗十九代（The Faces of My Gene）》、《熊出沒·變形記（Boonie Bears : The Big Shrink）》

票房冠軍：《唐人街探案2》 18.90億元

總票房：34.22億元

總觀影人次：8800萬

上映電影：《西遊伏妖篇（Journey to the West: The Demons Strike Back）》、《功夫瑜伽（Kung Fu Yoga）》、《乘風破浪（Duckweed）》、《大鬧天竺（Buddies in India）》、《熊出沒·奇幻空間（Bonnie Bears:Entangled Worlds）》

票房冠軍：《西遊伏妖篇》 11.76億元

總票房：30.85億元

總觀影人次：8400萬

上映電影：《美人魚（Mermaid）》、《澳門風雲3（The Man From Macau 3）》、《西遊記之孫悟空三打白骨精（The Monkey King 2）》

票房冠軍：《美人魚》 14.69億元

總票房：18.20億元

總觀影人次：4600萬

上映電影：《天將雄師（Dragon Blade）》、《狼圖騰（Wolf Totem）》、《鍾馗伏魔》、《澳門風雲2（The Man From Macau 2）》、《爸爸去哪兒2（Dad, Where Are We Going? 2）》、《爸爸的假期（Emperor's Holidays）》、《衝上雲霄（Triumph in the Skies）》

票房冠軍：《天將雄師》 4.51億元

總票房：14.66億元

總觀影人次：3900萬

上映電影：《西遊記之大鬧天宮（The Monkey King）》、《爸爸去哪兒（Dad, Where Are We Going?）》、《冰雪奇緣（Frozen）》、《澳門風雲（The Man From Macau）》、《前任攻略（EX-Files）》、《大話天仙（Just Another Margin）》

票房冠軍：《西遊記之大鬧天宮》 6.12億元

從數據中來看，近五年的春節檔內地電影票房形成了兩條鮮明的分水嶺，第一條來自2016年，而第二條便是2018年。

2014年和2015年春節整個大盤票房都未能超過20億元，觀影人次僅不足5000萬，上映的電影雖多，但質量卻嚴重參差不齊。尤其在2014年春節，國產電影保護措施還未實行，我們可以看到《冰雪奇緣》這樣的引進動畫電影出現在這個檔期。

直到2016年春節，橫空出世的《美人魚》改變了這樣的一個局面。大名鼎鼎的周星馳在沉寂3年後推出了這部喜劇電影，加上天時地利人和，該片以絕對優勢獲得了當年的春節檔票房冠軍。7天，14.69億元，比前一年春節檔票房冠軍《天將雄師》的 4.51億元超出10億之多。《美人魚》的成功不僅提醒了更多影人要注重這個新興檔期，同時也將內地影市整體提升到了一個新的高度。

2017年相對而言並沒有多麼出彩，春節影市總票房相較2016年，增幅僅為9%。票房冠軍《西遊伏妖篇》的11.76億元成績並不亮眼，質量也相對一般。有許多人稱這個「超級春節檔」水分太多，質疑光鮮的票房數字背後是各家片方的巨額票補。而真相究竟如何，我們不得而知。

而第二條分水嶺，也就是2018年的春節檔，卻是一次實實在在的飛躍。這一變化不僅體現在以18.90億元奪冠的《唐人街探案2》上，今年的春節檔同時也是內地影市首次迎來四部影片同日破億，兩部影片同日破3億的檔期。位居亞軍季軍的《捉妖記2》和《紅海行動》也分別獲得了16.99億和11.94億的高票房，競爭激烈可見一斑。今年的春節檔，不僅有量，還有難得的高水準。

短短5年，內地春節影市便從不足15億票房飛躍到57億。這其中的原因，不僅僅來自作品本身，更是整個社會的變化。首當其衝的是作品質量。在這一點上不必多言，正因為從業者們看得到春節檔的利益，他們也就會更用心的對待這個檔期。同時，中國各地不斷增加的影院和銀屏，也在客觀上為觀眾們提供了便利的觀影條件。加上許多地區開始實行鞭炮禁放令，人們開始移風易俗，逐漸改變過節方式，越來越多的人們選擇走進電影院來進行春節娛樂。從前的票房主力軍一、二線城市也逐漸被三、四線城市趕超，這與人民生活水平的提升也緊密相連。電影早已在不知不覺間走進了、融入了老百姓的日常生活中。不斷破紀錄的票房數字，不正是印證了這一點？

_________________________________________________________________趙曉寧，IGN中國的動漫影視編輯。從日圈爬回國圈又爬向歐美圈的職業迷妹，各國各類影視作品來者不拒，近期沉迷美漫。