2018年春節檔,內地影市在短短7天內就創造了高達57.23億元的票房成績,在世界範圍內創造了新的觀影紀錄,同時也大幅度超越了去年春節檔成績。那從前的春節檔又是怎樣的呢?用數字說話,來一起回顧這5年的春節檔票房吧。

注:以下數據來源於網路,皆為初一至初七7天的票房。

總票房:57.23億元

總觀影人次:1.4億

上映電影:《捉妖記2(Monster Hunt 2)》、《唐人街探案2(Detective Chinatown 2)》、《紅海行動(Operation Red Sea)》、《西遊記女兒國(The Monkey King 3)》、《祖宗十九代(The Faces of My Gene)》、《熊出沒·變形記(Boonie Bears : The Big Shrink)》

票房冠軍:《唐人街探案2》 18.90億元

總票房:34.22億元

總觀影人次:8800萬

上映電影:《西遊伏妖篇(Journey to the West: The Demons Strike Back)》、《功夫瑜伽(Kung Fu Yoga)》、《乘風破浪(Duckweed)》、《大鬧天竺(Buddies in India)》、《熊出沒·奇幻空間(Bonnie Bears:Entangled Worlds)》

票房冠軍:《西遊伏妖篇》 11.76億元

總票房:30.85億元

總觀影人次:8400萬

上映電影:《美人魚(Mermaid)》、《澳門風雲3(The Man From Macau 3)》、《西遊記之孫悟空三打白骨精(The Monkey King 2)》

票房冠軍:《美人魚》 14.69億元

總票房:18.20億元

總觀影人次:4600萬

上映電影:《天將雄師(Dragon Blade)》、《狼圖騰(Wolf Totem)》、《鍾馗伏魔》、《澳門風雲2(The Man From Macau 2)》、《爸爸去哪兒2(Dad, Where Are We Going? 2)》、《爸爸的假期(Emperor's Holidays)》、《衝上雲霄(Triumph in the Skies)》

票房冠軍:《天將雄師》 4.51億元

總票房:14.66億元

總觀影人次:3900萬

上映電影:《西遊記之大鬧天宮(The Monkey King)》、《爸爸去哪兒(Dad, Where Are We Going?)》、《冰雪奇緣(Frozen)》、《澳門風雲(The Man From Macau)》、《前任攻略(EX-Files)》、《大話天仙(Just Another Margin)》

票房冠軍:《西遊記之大鬧天宮》 6.12億元

從數據中來看,近五年的春節檔內地電影票房形成了兩條鮮明的分水嶺,第一條來自2016年,而第二條便是2018年。

2014年和2015年春節整個大盤票房都未能超過20億元,觀影人次僅不足5000萬,上映的電影雖多,但質量卻嚴重參差不齊。尤其在2014年春節,國產電影保護措施還未實行,我們可以看到《冰雪奇緣》這樣的引進動畫電影出現在這個檔期。

直到2016年春節,橫空出世的《美人魚》改變了這樣的一個局面。大名鼎鼎的周星馳在沉寂3年後推出了這部喜劇電影,加上天時地利人和,該片以絕對優勢獲得了當年的春節檔票房冠軍。7天,14.69億元,比前一年春節檔票房冠軍《天將雄師》的 4.51億元超出10億之多。《美人魚》的成功不僅提醒了更多影人要注重這個新興檔期,同時也將內地影市整體提升到了一個新的高度。

2017年相對而言並沒有多麼出彩,春節影市總票房相較2016年,增幅僅為9%。票房冠軍《西遊伏妖篇》的11.76億元成績並不亮眼,質量也相對一般。有許多人稱這個「超級春節檔」水分太多,質疑光鮮的票房數字背後是各家片方的巨額票補。而真相究竟如何,我們不得而知。

而第二條分水嶺,也就是2018年的春節檔,卻是一次實實在在的飛躍。這一變化不僅體現在以18.90億元奪冠的《唐人街探案2》上,今年的春節檔同時也是內地影市首次迎來四部影片同日破億,兩部影片同日破3億的檔期。位居亞軍季軍的《捉妖記2》和《紅海行動》也分別獲得了16.99億和11.94億的高票房,競爭激烈可見一斑。今年的春節檔,不僅有量,還有難得的高水準。

短短5年,內地春節影市便從不足15億票房飛躍到57億。這其中的原因,不僅僅來自作品本身,更是整個社會的變化。首當其衝的是作品質量。在這一點上不必多言,正因為從業者們看得到春節檔的利益,他們也就會更用心的對待這個檔期。同時,中國各地不斷增加的影院和銀屏,也在客觀上為觀眾們提供了便利的觀影條件。加上許多地區開始實行鞭炮禁放令,人們開始移風易俗,逐漸改變過節方式,越來越多的人們選擇走進電影院來進行春節娛樂。從前的票房主力軍一、二線城市也逐漸被三、四線城市趕超,這與人民生活水平的提升也緊密相連。電影早已在不知不覺間走進了、融入了老百姓的日常生活中。不斷破紀錄的票房數字,不正是印證了這一點?

