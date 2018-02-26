騰訊遊戲成長守護平台成立於2017年2月份，是國內互聯網遊戲行業首個面向未成年人上網的系統解決方案，可以協助家長對未成年子女的遊戲帳號進行引導，距今已有一年時間。

經過這一年的時間，騰訊遊戲於近日公佈了成長守護平台一年的數據，截止到2月16日，成長守護平台已經守護了近400萬用戶，其中80%的孩子遊戲賬號受超級家長模式保護，家長可以詳細查看遊戲登錄、消費提醒、遊戲時段、消費額度、一鍵禁玩等功能。

在成長守護平台的孩子相比守護前，月平均遊戲時長下降25%，充值額度最高下降37%。另外，成長守護平台守護的孩子遊戲賬號中，遊戲活躍量為92.3%。

成長守護平台詳細數據：