玩家制《最終幻想14》妹紙高清mod 更性感美麗北京新浪網 (2018-02-26 15:54)
《最終幻想14》憑藉其極其優秀的遊戲素質備受玩家好評，它那多種多樣的mod同樣使得遊戲的可玩性大大上升。近日，國外一個MOD團隊發佈了他們製作的《最終幻想14》4K高清MOD，將遊戲的所有女性角色全部重做。
這款名為「Phoenix Mods」的補丁包，主要對敖龍族進行了優化，所有的舊貼圖都被打磨和潤色，畫面變得銳利無比。除此以外，玩家還可以使用高清紋身及改變膚色等，不受影響。另外，中土人和高地人的女性角色也同樣進行了優化。
MOD下載：點擊進入
值得一提的是，Mod包無比龐大，每一個文件都達到了45M大小，即便在低解析度下也能保持2048×4096的高畫質。
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