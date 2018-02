近日,被譽為體育科技「奧斯卡」的STA世界體育科技大獎在倫敦公佈了2018各獎項候選名單,候選者來自20個國家和地區,ATP以最佳APP、最佳直播體驗以及最具創新版權方三項提名成為最大贏家。NBA、瑞銀集團、STATSports、DNAFit、Catapult Sports分別以兩項提名緊隨其後。此外,尤文圖斯、溫網、BBC、微軟、英國電信、彪馬、奧迪、佳得樂等也都在列。

今年STA的15個獎項覆蓋了體育轉播、智能場館、體育裝備、體育商業、粉絲參與等諸多體育科技領域,各獎項候選者均由32位全球評委評分產生,最終的獲獎名單將於5月3日在倫敦的STA頒獎盛典現場揭曉。

創立於2013年10月的STA是全球首個專門針對體育科技的大獎,旨在探索併發掘人工智慧、虛擬現實、增強現實、大數據、智能穿戴、生物科學等前沿科技在體育產業的應用,通過科技力量加速體育變革,被譽為全球體育科技的「奧斯卡」。2017年11月,STA宣布創設亞太區評選,未來五年落戶中國。

首屆頒獎典禮於2014年在倫敦舉行,迄今已成功舉辦4屆。目前,STA已覆蓋超過800家歐美一線體育、科技、互聯網公司,逐步形成全球最大的體育科技資源庫,受到歐美投資界的高度關注。

英國主流媒體《每日電訊報》對STA世界體育科技大獎這樣評價:「科技塑造了體育的方方面面,從運動裝備、訓練方法到觀賽方式…STA覆蓋了訓練、競技、App、裝備、營養等各個方面。每一個獲獎者都代表了特定體育科技領域的最新成果。」

今年STA的32名全球評委由奧運傳奇、產業工匠、知名媒體人以及科技專家共同構成,中國球迷熟悉的前曼聯前鋒薩哈也首度入選,此外,主導了歐足聯數字化進程的UEFA首席信息官丹尼爾?馬里恩、天空體育台的創新負責人麥克?魯道爾、耐克運動研究實驗室首席生理學家布雷特?柯比博士等也都在列。

STA每年都會邀請不同領域的突出成就者參與評審,往屆評委包括英國體育局主席格蘭傑爵士、英格蘭國家足球隊主教練索斯蓋特、NBA技術運營副總裁史蒂夫?海爾姆斯、谷歌EMEA地區總裁馬特?布里廷等。

以下為2018STA完整候選名單:

最佳APP

ATP Media

尤文圖斯俱樂部

Ne他ion

英國地形測量局

薩克拉門托國王,金色一號中心

The Great Run Company, MYLAPS

最佳轉播商/直播體驗

ATP Media

BBC體育

IMG, MST & 歐洲籃球聯賽

Levuro AG

國際足球元老賽

SAM and Axon

最佳數字化發展

DNAFit

萊切斯特城俱樂部,Seven League,Sports Alliance,Pulselive,SeatGeekEnterprise(英國體育局),Digital Boutique,PCS Technology

Leicester Tigers and Clock Ltd

NBA & WSC Sports

OMNIGON & 美國高爾夫協會

全英草地網球暨板球俱樂部,溫網 & IBMInteractive Experience

最佳精英運動表現科技

ILG Business Ltd

OptaPro and TruMedia Networks

SIS Pitches: SISGrass

STATSports Group Ltd

美國冰球協會& New StartMobile

Volt Athletics

最佳精英運動場館

小凱撒球館,OlympiaEntertainment,Olympia Development,HOK,Barton Malow

馬里波恩板球俱樂部,Populous,奧雅納

Michael Johnson Performance

聖喬治公園

最佳創新概念

DAHU

DNAFit

蘇黎世聯邦理工學院:半機械人奧運會Cybathlon

iRewind &瑞銀集團

Modius

Spalk

最佳參與科技

Carestream Dental Ltd

蘇黎世聯邦理工學院:半機械人奧運會Cybathlon

Madison Sports Group

Ojee Golf Ltd

OpenActive, Open Data Institute & 英格蘭體育理事會

Teamer, Club Website, League Website and Fixtures Live

最佳運動員福祉科技

be.care

Catapult Sports

Gait Up and POMOCA

Return2Play Ltd

斯旺西城俱樂部 & Other Media

最佳粉絲參與科技

Fanpictor AG

R4G Ltd

Spalk and FIBA

Sport Whispers

斯旺西城俱樂部& Other Media

塔塔諮詢服務

最佳體育商業科技

adi.tv and Supponor

JayThom

KORE Software

尼爾森體育

Sports Engineers, KNVB/Voetbalmedia and SportsAds

維斯Vizrt

最具創新讚助商/版權方/主管機構

ATP and ATP Media

奧迪,Brands and Emotions GMBH and ARHT Media

EFL英格蘭足球聯賽

福萊,佳得樂& One TreeForest Films

NASCAR &微軟

塔塔諮詢服務

最具創新體育服裝/裝備

2nd Skull, Inc

Carestream Dental Ltd

Gait Up and POMOCA

Magnes

VEXATEC

Wattbike Ltd

最具創新體育合作

英國電信體育台& Yospace

卡迪夫城俱樂部& Tripleplay

Forcetech Mouthwear, Rhino Mouthwear, Carestream, Fairbanks DentalLaboratory and Wessex Dental Laboratory

Genius Sports and Lega B

Right to Dream Foundation and Ghana Tullow Oil Plc

Sportradar and EHF

最具創新智能穿戴

Bragi

Catapult Sports

Fitbit

Magnes

彪馬

STATSports Group Ltd

年度體育科技代理機構

Monterosa

NBA and WSC Sports

Seven League

The Goat Agency

WePlay

Yoveo & 瑞銀集團