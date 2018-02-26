STA世界體育科技大獎公佈2018候選名單 5月3日倫敦揭曉北京新浪網 (2018-02-26 15:34)
近日，被譽為體育科技「奧斯卡」的STA世界體育科技大獎在倫敦公佈了2018各獎項候選名單，候選者來自20個國家和地區，ATP以最佳APP、最佳直播體驗以及最具創新版權方三項提名成為最大贏家。NBA、瑞銀集團、STATSports、DNAFit、Catapult Sports分別以兩項提名緊隨其後。此外，尤文圖斯、溫網、BBC、微軟、英國電信、彪馬、奧迪、佳得樂等也都在列。
今年STA的15個獎項覆蓋了體育轉播、智能場館、體育裝備、體育商業、粉絲參與等諸多體育科技領域，各獎項候選者均由32位全球評委評分產生，最終的獲獎名單將於5月3日在倫敦的STA頒獎盛典現場揭曉。
創立於2013年10月的STA是全球首個專門針對體育科技的大獎，旨在探索併發掘人工智慧、虛擬現實、增強現實、大數據、智能穿戴、生物科學等前沿科技在體育產業的應用，通過科技力量加速體育變革，被譽為全球體育科技的「奧斯卡」。2017年11月，STA宣布創設亞太區評選，未來五年落戶中國。
首屆頒獎典禮於2014年在倫敦舉行，迄今已成功舉辦4屆。目前，STA已覆蓋超過800家歐美一線體育、科技、互聯網公司，逐步形成全球最大的體育科技資源庫，受到歐美投資界的高度關注。
英國主流媒體《每日電訊報》對STA世界體育科技大獎這樣評價：「科技塑造了體育的方方面面，從運動裝備、訓練方法到觀賽方式…STA覆蓋了訓練、競技、App、裝備、營養等各個方面。每一個獲獎者都代表了特定體育科技領域的最新成果。」
今年STA的32名全球評委由奧運傳奇、產業工匠、知名媒體人以及科技專家共同構成，中國球迷熟悉的前曼聯前鋒薩哈也首度入選，此外，主導了歐足聯數字化進程的UEFA首席信息官丹尼爾？馬里恩、天空體育台的創新負責人麥克？魯道爾、耐克運動研究實驗室首席生理學家布雷特？柯比博士等也都在列。
STA每年都會邀請不同領域的突出成就者參與評審，往屆評委包括英國體育局主席格蘭傑爵士、英格蘭國家足球隊主教練索斯蓋特、NBA技術運營副總裁史蒂夫？海爾姆斯、谷歌EMEA地區總裁馬特？布里廷等。
以下為2018STA完整候選名單：
最佳APP
ATP Media
尤文圖斯俱樂部
Ne他ion
英國地形測量局
薩克拉門托國王，金色一號中心
The Great Run Company， MYLAPS
最佳轉播商/直播體驗
ATP Media
BBC體育
IMG， MST & 歐洲籃球聯賽
Levuro AG
國際足球元老賽
SAM and Axon
最佳數字化發展
DNAFit
萊切斯特城俱樂部，Seven League，Sports Alliance，Pulselive，SeatGeekEnterprise（英國體育局），Digital Boutique，PCS Technology
Leicester Tigers and Clock Ltd
NBA & WSC Sports
OMNIGON & 美國高爾夫協會
全英草地網球暨板球俱樂部，溫網 & IBMInteractive Experience
最佳精英運動表現科技
ILG Business Ltd
OptaPro and TruMedia Networks
SIS Pitches： SISGrass
STATSports Group Ltd
美國冰球協會& New StartMobile
Volt Athletics
最佳精英運動場館
小凱撒球館，OlympiaEntertainment，Olympia Development，HOK，Barton Malow
馬里波恩板球俱樂部，Populous，奧雅納
Michael Johnson Performance
聖喬治公園
最佳創新概念
DAHU
DNAFit
蘇黎世聯邦理工學院：半機械人奧運會Cybathlon
iRewind &瑞銀集團
Modius
Spalk
最佳參與科技
Carestream Dental Ltd
蘇黎世聯邦理工學院：半機械人奧運會Cybathlon
Madison Sports Group
Ojee Golf Ltd
OpenActive， Open Data Institute & 英格蘭體育理事會
Teamer， Club Website， League Website and Fixtures Live
最佳運動員福祉科技
be.care
Catapult Sports
Gait Up and POMOCA
Return2Play Ltd
斯旺西城俱樂部 & Other Media
最佳粉絲參與科技
Fanpictor AG
R4G Ltd
Spalk and FIBA
Sport Whispers
斯旺西城俱樂部& Other Media
塔塔諮詢服務
最佳體育商業科技
adi.tv and Supponor
JayThom
KORE Software
尼爾森體育
Sports Engineers， KNVB/Voetbalmedia and SportsAds
維斯Vizrt
最具創新讚助商/版權方/主管機構
ATP and ATP Media
奧迪，Brands and Emotions GMBH and ARHT Media
EFL英格蘭足球聯賽
福萊，佳得樂& One TreeForest Films
NASCAR &微軟
塔塔諮詢服務
最具創新體育服裝/裝備
2nd Skull， Inc
Carestream Dental Ltd
Gait Up and POMOCA
Magnes
VEXATEC
Wattbike Ltd
最具創新體育合作
英國電信體育台& Yospace
卡迪夫城俱樂部& Tripleplay
Forcetech Mouthwear， Rhino Mouthwear， Carestream， Fairbanks DentalLaboratory and Wessex Dental Laboratory
Genius Sports and Lega B
Right to Dream Foundation and Ghana Tullow Oil Plc
Sportradar and EHF
最具創新智能穿戴
Bragi
Catapult Sports
Fitbit
Magnes
彪馬
STATSports Group Ltd
年度體育科技代理機構
Monterosa
NBA and WSC Sports
Seven League
The Goat Agency
WePlay
Yoveo & 瑞銀集團
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