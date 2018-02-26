2月26日，也就是在F1季前試車之前，印度力量車隊在巴塞羅那賽道發佈2018款新車VJM11。

正如大家所預料的那樣，全新的VJM11賽車依然塗裝粉紅色，儘管在前鼻翼、引擎蓋、尾翼處增添了更多的白色，

印度力量發展車手俄羅斯小將尼基塔-馬澤平（Nikita Mazepin）今天將駕駛新車進行測試。

兩位正式車手奧康、佩雷茲以及預備車手拉蒂菲（Nicholas Latifi）將在本周稍後時間進行試車，下周奧康和佩雷茲將各自再進行兩天的測試。

之前兩個賽季，印度力量車隊都拿到了年度車隊積分第四名的好成績，

車隊上周堅稱：將不會賣掉車隊，儘管最近有傳聞一家英國飲料公司願意出價2億英鎊收購。

（小科）