印度力量發佈2018款新車VJM11 俄羅斯小將首航北京新浪網 (2018-02-26 15:36)
2月26日，也就是在F1季前試車之前，印度力量車隊在巴塞羅那賽道發佈2018款新車VJM11。
正如大家所預料的那樣，全新的VJM11賽車依然塗裝粉紅色，儘管在前鼻翼、引擎蓋、尾翼處增添了更多的白色，
印度力量發展車手俄羅斯小將尼基塔-馬澤平（Nikita Mazepin）今天將駕駛新車進行測試。
兩位正式車手奧康、佩雷茲以及預備車手拉蒂菲（Nicholas Latifi）將在本周稍後時間進行試車，下周奧康和佩雷茲將各自再進行兩天的測試。
之前兩個賽季，印度力量車隊都拿到了年度車隊積分第四名的好成績，
車隊上周堅稱：將不會賣掉車隊，儘管最近有傳聞一家英國飲料公司願意出價2億英鎊收購。
（小科）
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