小紅牛發佈2018款新車STR13 搭載本田引擎北京新浪網 (2018-02-26 15:37)
2月26日，小紅牛車隊在巴塞羅那賽道發佈2018款新車STR13，這也是他們與本田合作的首款賽車。
上周STR13新車在義大利米薩諾賽道首次亮相，紐西蘭車手哈特利在濕地賽道進行了試車。
本周哈特利將在巴塞羅那首日試車以及第三日試車中亮相，而法國車手加斯利則將在第二天試車以及第四日試車中登場。
小紅牛的塗裝與去年類似，他們最大的變化就是今年使用了本田引擎，而不再是雷諾引擎。
（小科）
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