近日，由霍建起執導的電影《如影隨心》發佈了一組全新劇照，陳曉、杜鵑、王嘉三位主演悉數登場，展現出都市男女的不同姿態。

在本次曝光的劇照中，陳曉以長髮造型現身，文藝范十足，其若有所思的眼神不禁引人猜想。杜鵑在雨天的街頭、鏡子前、蒙馬特愛牆、象鼻山海邊望向它處。另一位主演王嘉則一身前衛服裝亮相，眼神似乎在對視愛人，感情複雜。

《如影隨心》是導演霍建起籌備十年的轉型之作，改編自都市情感專家安頓早年間未發表的情感實錄，由陳曉、杜鵑、王嘉等人聯袂主演。該片講述了非常熱愛音樂的小提琴家陸松（陳曉 飾演）和室內設計師文罌（杜鵑 飾演）偶然在巴黎因一張唱片結緣，從此二人攜手走進了婚姻殿堂。然而平淡的生活卻被一個個意外闖入所打破，二人也被迫面對許多問題。

電影《如影隨心》預計於2018年5月份在內地上映。

_________________________________________________________________趙曉寧，IGN中國的動漫影視編輯。從日圈爬回國圈又爬向歐美圈的職業迷妹，各國各類影視作品來者不拒，近期沉迷美漫。