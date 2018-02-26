伊朗宣布加速艦用核動力推進技術研發北京新浪網 (2018-02-26 15:15)
新華社德黑蘭２月２５日電 伊朗《財經論壇報》網站２５日援引伊朗原子能組織新聞發言人的話說，由於美國持續的敵對行動，伊朗將加速國產艦用核動力推進技術的研發。
伊朗原子能組織新聞發言人卡邁勒萬迪說，研發核動力推進技術的國家級立項已有一段時間，但這並不違反伊核問題全面協議。
根據伊核問題全面協議，伊朗相關活動需要向聯合國相關機構申報。按照《財經論壇報》的說法，伊方已通知聯合國相關機構「伊朗將建造海軍用核動力推進系統的決定」。而聯合國方面則要求伊方對項目內容作出進一步說明。
卡邁勒萬迪表示，提供進一步說明一事並沒有時間表，伊朗將視情況而定。
２０１５年７月，伊朗與伊核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國）達成伊核問題全面協議。根據協議，伊朗將限制其核計劃，國際社會則將解除對伊制裁。
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