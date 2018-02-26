原標題：美加墨就修訂北美自由貿易協定展開新一輪談判

[環球網報導 記者 王戰濤]據瑞士資訊2月25日援引法新社報導，美國、墨西哥和加拿大談判人員當日針對修訂北美自由貿易協定（NAFTA）展開新一輪談判，東道主墨西哥警告稱，談判不會太順利。

墨西哥經濟部長伊爾德方索？瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）表示，對擁有24年歷史的NAFTA重新進行的磋商正進入關鍵階段，3國展開的第七輪談判將持續到3月5日。

瓜哈爾多告訴記者，「這將會是個困難重重的會議」。他指出，談判人員已從討論一般議題升級到「高度複雜議題」，比如有多少在該協議覆蓋區域內生產的汽車必須是美國製造。

報導稱，近日美國和墨西哥首腦之間的關係也不甚愉快。美國總統特朗普日前與墨西哥總統潘尼亞尼托通電話時，堅持要墨西哥為兩國的邊境牆埋單。在雙方不歡而散后，潘尼亞尼托訪美的行程也被取消。