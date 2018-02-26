[小刀匯]競彩足球推薦：多特蒙德主場稱雄北京新浪網 (2018-02-26 15:16)
競彩004 多特蒙德VS奧格斯堡
本輪早前爭四集團只有沙爾克04在內戰中贏球，其餘3個對手全部失利，多特蒙德獲取歐冠名額的前景變得樂觀，本場球隊將全力爭勝。雖然冬季窗口走了奧巴梅楊，但從切爾西租借來了巴舒亞伊，二月的5場比賽共收穫5球，進攻效率驚人，「小火箭」羅伊斯近期終於傷愈回歸，上輪聯賽面對老東家門興打入全場唯一進球，幫助球隊取得聯賽三連勝，歐聯杯則最後階段逼平亞特蘭大驚險晉級，球隊心氣十足。奧格斯堡早早排在中游位置，缺乏警惕性，最近遭遇連敗就是球隊的真實寫照，而且一球未進，本賽季做客爭四集團的隊伍全部落敗，打強隊能力欠缺。
威廉開出的賠率與本輪萊比錫紅牛VS科隆一樣，屬於交叉賠率，昨天萊比錫紅牛主場已經被爆冷，本輪多特蒙德再被爆冷的概率微乎其微，大黃蜂取勝無憂。
推薦：勝
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（小刀匯）
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