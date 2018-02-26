2月26日，第19屆農心辛拉麵杯世界圍棋團體錦標賽決賽階段新聞發佈會在上海大酒店舉行，常昊作為中國代表團團長出席，坦言相信柯潔，黨毅飛，希望中國隊奪冠。

讚助商農心中國的曹仁鉉社長，中國代表團團長常昊，棋手代表柯潔，韓國團團長金寅，棋手朴廷桓，日本團長孔令文，棋手井山裕太出席了發佈會。

農心中國社長曹仁鉉致詞，感謝大家對農心杯的關心，感謝棋手和工作人員們把比賽辦成了世界級的圍棋團體大賽。今年是農心杯創立20周年的重要年份，農心公司也隨著農心杯一起在中國市場上成長，壯大。除了拉麵，農心公司開拓展了白山水和膨化食品的業務，未來還計劃在中國建立更多的工廠。建立最高端的工廠，向中國的消費者提供最好的產品一直是農心公司的信念。

中國代表團團長這次由常昊擔任，這也是常昊就任中國圍棋協會副主席之後，第一次代表中國圍棋協會出席正式的世界級大賽。常昊坦言心情跟以往擔任棋手的時候有很多不同之處，以前他坐在旁邊柯潔的位置之上。其實即使是現在，常昊代表想中國參加比賽的心情還是非常強烈。不過也正是柯潔，謝爾豪，辜梓豪等年輕棋手們的崛起，代表著中國圍棋的強大，常昊也非常樂見於此。「雖然現在中國隊處於不利地位，但我還是相信柯潔，相信黨毅飛，希望農心杯能夠繼續留在中國。」常昊最後說。中國圍棋首次奪得農心杯的功臣就是常昊九段，農心杯對他來說有別樣的意義。

（周遊）