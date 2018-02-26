早在2011年世界青年羽毛球錦標賽上，有這樣一個人他在半決賽2-0輕取日本新秀桃田賢鬥、而後決賽2-1又戰勝世青賽衛冕冠軍兼頭號種子安賽龍奪冠，曾一度被稱為「李宗偉接班人」、「大馬明日之星」，而如今卻因為打假球事件聲名狼藉或被終身禁賽，他就是馬來西亞自由人球員——祖爾法里。

祖爾法里自小由父親祖基菲里·西迪親自執教，並由吉隆坡球拍俱樂部（KLRC）讚助參賽，是馬來西亞國內少數不是由大馬羽總或武吉加里爾體育學校栽培的「自由人」（非國家隊成員）。

2011年7月，祖爾法里出戰印度勒克瑙舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽，最終贏得男子單打比賽冠軍，也成為了首位以自由人身份奪冠的馬來西亞球員。同年11月，祖爾法里出戰台灣桃園縣舉行的世界青年羽毛球錦標賽，在決賽擊敗丹麥的衛冕冠軍兼頭號種子安賽龍，奪得男子單打比賽冠軍，成為首位奪得世青賽男單冠軍的大馬球員。

在他斬獲多項重量級青年冠軍之後不久，馬來西亞國家羽毛球隊就十分期待他的加入，甚至連大馬一哥李宗偉都堅信祖爾法里具備成為羽毛球頂級選手的條件。可是祖爾法里卻態度堅決的表示拒絕：「我完全不再考慮加入馬來西亞羽總，因為他們能夠提供給我的科援條件，我都有了。」

對於祖爾法里拒絕加入大馬國家隊一事，李宗偉認為：「祖爾法里需要知道自己的目標，如果他繼續保持自由身，可能這就是他能達到的頂點了；如果他想在世錦賽或奧運會上獲得獎牌，他就應該考慮加入國家隊，因為在那裡他可以有很大的進步空間。目前，大部分的頂尖選手依然都在國家隊，他可以有強勁的對手陪練、還能使用更好的訓練設施、擁有更好的計劃並能有更多參賽機會。」

儘管青年及體育部長凱里及國家體育理事會曾多次「發聲」，但祖法利還是選擇「我走我的獨木橋」。但事實是祖爾法里自2011年奪冠至今，一直都未獲得過份量較重的金牌，只是在2016年拿了兩枚大獎賽金牌而已。狀態起伏太大和欠缺系統訓練，導致他的技術與水平停滯不前，拒絕加入國家隊或成為他的最大絆腳石。

而時至今日，這位曾經在羽壇上一閃而過的耀眼新星卻聲名狼藉。就在今日，25歲的祖爾法里在新加坡出席了世界羽聯主持的聽證會，若罪名坐實，根據世界羽聯規定他將會被終身禁賽，再也無法圓自己的羽球夢。（愛羽客羽毛球網）