MWC2018：西班牙電信面向六國推語音助手Aura北京新浪網 (2018-02-26 15:00)
MWC2018：西班牙電信面向六國推語音助手Aura
【環球網科技綜合報導】據路透社2月25日報導，西班牙電信(Telefonica)於日前推出了名為「Aura」的語音助手。
西班牙電信的業務遍布歐洲和拉丁美洲。在世界移動通信大會(MWC)的前夕，該公司面向6個國家推出了語音助手「Aura」，其中包括阿根廷、巴西、智利、德國，西班牙和英國。
Aura使用人工智慧與用戶進行交互。西班牙電信的主席阿爾瓦雷斯(Jose Maria Alvarez-Pallete)稱，「一年前，我們說我們希望人工智慧成為客戶與我們之間關係的基礎，而現在我們做到了。」
自2012年起，西班牙電信已經累計投資560億歐元(約合人民幣4356.8億元)用於數字轉型，預計今年其銷售額將會上漲1%——遠遠低於美國企業的銷售漲幅。
除此之外，由於亞馬遜、谷歌和臉書等美國公司非常善於利用客戶數據進行在線產品、服務銷售和推廣，西班牙電信正面臨著無法與他們分庭抗禮的困境。
因此，西班牙電信另闢蹊徑。在阿根廷，巴西和英國，Aura將作為品牌應用來運營;在西班牙，Aura將登陸自家的付費電視平台;另外，在智利和德國，用戶可以在聊天軟體臉書Messenger上使用Aura。
西班牙電信稱，Aura將在2019年與谷歌助手以及微軟小娜進行整合。(實習編譯：李宛蓉 審稿：李宗澤)
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