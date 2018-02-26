【環球網科技 記者 龍殤】今日據《北京商報》報導，該媒體從Faraday Future的合作夥伴處獲得消息，賈躍亭傾盡心月打造的FF 91或將於2018年底交付第一批車，新車在國內售價預計將超過200萬元，用戶目前可繳納5萬元訂金提前預訂首批量產FF91。

2月15日，賈躍亭現身Faraday Future的供應商大會，並向參加大會的百余家供應商發表了演講。演講中，賈躍亭透露，FF已成功完成股權融資，將基本滿足IPO之前的全部股權融資需求。

日前有消息人士爆料，一位不願意透露姓名的香港讚助人承諾對FF投資15億美元，其中5.5億美元已經「存入銀行」。FF在去年12月初收到了大約3億美元，加上再早些時候收到的2.5億美元，看上去這位香港投資人存入銀行的5.5億美元似乎已經到了FF的賬上。有消息稱。至於剩下的9.5億美元何時到賬，要視項目發展情況而定。

賈躍亭在演講中還透露，自己也犯過一些致命錯誤，所有的這些都將是FF寶貴的財富。「現在我將100%的精力都聚焦FF的日常運營。」

根據賈躍亭在2017 CES上曝光的FF91相關參數來看，FF 91搭載了多電機設計，擁有全球最高峰值的功率，峰值功率可達到783千瓦、1050匹馬力，峰值扭矩更是超過了1800牛頓？米，電池包總容量超過130kWh，一次充電的續駛里程超過700公里，百公里加速僅需2.39秒。

FF 91擁有超過2000個零件和組件，FF的供應商包括博世，LG化學，富士工業技術宮津，激光雷達供應商Velodyne，英國汽車工程機械公司里卡多Ricardo，和世界最大工業機器人製造商之一Fanuc等200餘家。

賈躍亭本人去年因為欠債風波去了美國，至今仍不肯回國。這一行為被很多媒體冠以「老賴」的稱號，一時間可謂名聲掃地，信譽度歸零。樂視長時間虧損和賈躍亭關係很大，當下欠債風波仍未完全解決，社會輿論的風向目前並沒有轉變。如此環境下的FF91，在市場上會產生怎樣的反響，現在仍是一個未知數。