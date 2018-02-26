【環球網科技報導 記者陳健】在MWC召開期間，華為余承東表示，智能手機產業勢必將整合，因為要保持競爭力所需的大量投資，這就意味著，從長遠來看，只有少數公司能夠賺錢。

華為消費者業務首席執行官余承東表示，在智能手機發展的十年間，其實只有不到10%的市場份額是在虧損的。根據IDC和Strategy Analytics的市場調查數據，華為去年第四季的的市場份額為10.2%，是僅次於三星和蘋果的全球第三大手機製造商。

「在未來，只有3到4家供應商能夠生存，可能只有不到4家，」余承東在移動世界大會召開之前的產品發佈會上對記者表示。他認為，目前小型中國供應商正在整合，大多數將會消失，因為他們沒有足夠的資源投資於獲得全球規模所需的同樣水平的研發，市場營銷和品牌推廣。

余承東認為「如果你的市場份額低於10%，你就無法盈利，如果市場份額至少保持在10%以上，則可以盈利超過15%」。去年，華為的智能手機業務增長了30%左右，而今年的增長速度會更快，1月份和本月迄今為止都有強勁增長，甚至有機會坐上老二的位置，他有信心華為遲早成為第一。

華為此次在MWC上推出了一款新的筆記本電腦和兩款Android平板電腦。不過跟往年一樣，華為在此次巴塞羅那的移動世界大會上並沒有推出旗艦手機。華為將在3月份，在巴黎單獨召開發佈會推出新旗艦P20，余承東表示這款手機在相機技術上有著「大胆」的創新。

華為在今年晚些時候還會帶來5G網路路由器，而路透社的消息指出，華為將在第三季度或第四季度推出其首款5G智能手機，最有可能的是其Mate系列設備。

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不過，勢頭正旺的華為並沒有在MWC 2018上推出自己的新款旗艦手機，而是將於下個月在法國巴黎正式發佈其全新旗艦手機P20。此外，華為在今年晚些時候還會帶來5G網路路由器，並在今年下半年推出其首款5G智能手機，這款新機不出意料的話就是Mate系列的新旗艦。