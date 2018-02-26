人民網東京2月26日電 據日本《愛媛新聞》報導，日本愛媛縣大洲市的青島因島上生活著許多貓咪而著名，也被稱作「貓島」。20日，當地居民決定接受公益財團法人「動物基金」及市政府的援助，為島上所有流浪貓進行絕育手術。

目前，約有130隻貓咪生活在青島上，假如能成功為所有貓咪進行絕育手術，且沒有新的貓咪從其他地方被帶來青島，當地的貓咪數量在未來將會逐漸減少。島上的流浪貓由島民自發組成的「青島貓咪守護會」進行照料。不過，截至1月底，青島的居民只有13人，且平均年齡在75歲以上。因此，該協會去年7月表示，以後將很難繼續負責照看貓咪的工作，並向市政府提出了為所有貓咪進行絕育手術的請求。

據該協會及市政府表示，將通過「動物基金」聯繫獸醫前來青島為貓咪們進行絕育手術，時間尚未確定。市政府將承擔獸醫往來交通及住宿費用等約40萬日元（約合人民幣23685元），這部分費用也被加入了2018年度預算內。

2013年，因為電視台及網路報導，青島的貓咪人氣大增，現在仍有來自世界各地的人造訪這座「貓島」。