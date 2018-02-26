中新社北京2月26日電 （記者 張素）26日中國大飛機C919新簽訂單，該型客機的國內外用戶達到28家，訂單總數達到815架。中國新支線客機ARJ21的國內外用戶達到21家，訂單總數達到453架。

當日，中國華融資產管理股份有限公司旗下控股子公司華融金融租賃股份有限公司與中國商用飛機有限責任公司在北京簽署購機協議，前者購買30架C919大型客機和20架ARJ21新支線客機。中國華融董事長賴小民和中國商飛公司董事長賀東風出席簽約。

中國商飛公司是實施國家大型飛機重大專項大型客機項目的主體，民機產品研製取得一系列重大進展。ARJ21新支線客機自2016年6月28日投入民航運營飛行以來，安全運送旅客逾4.9萬人次。

商飛方面表示，正在全面按照國際適航標準開展飛機研製，努力為用戶和乘客提供安全可靠的產品和服務。目前，C919大型客機項目有序推進，CR929遠程寬體客機聯合研製工作也已全面展開。

中國華融成立於1999年11月1日，是經國務院批准，由國家財政部控股的國有大型非銀行金融機構。華融金融租賃也已持續經營近30年。

賴小民表示，發展民機產業是國家重大戰略選擇，也是滿足國內外快速增長的民航運輸需求的重要舉措。中國華融將與中國商飛建立並鞏固高端裝備製造業與金融機構全方位深度合作的新型戰略合作夥伴關係，為推進國家「一帶一路」建設、助力國產高端裝備「走出去」、服務實體經濟發展提供更有力的支持。（完）