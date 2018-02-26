本文來自新攝影

除了新款無反相機EOS M50外，佳能今日還一同發佈了一款入門級單反相機EOS Rebel T7/2000D。相比上代機型，新機的主要變化在於採用了一塊升級版2410萬像素APS-C畫幅CMOS。新款感測器支持全像素雙核AF，搭配DIGIC 4+處理器，以及機身的9點混合式自動對焦系統。此外，新機還配備有一塊3英寸92萬畫點LCD顯示屏，並可進行3幅連拍及拍攝全高清視頻等功能。據悉，佳能新款EOS Rebel T7/2000D相機將於4月上市銷售，其搭配EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II鏡頭的套機售價為549.99美元（約3，473元人民幣）。

佳能EOS Rebel T7/2000D相機規格：

感測器：2410萬像素APS-C畫幅CMOS處理器：Digic 4+圖像處理器感光度範圍：ISO 100-6400， 可擴展至12800自動對焦：9點混合式自動對焦系統顯示屏：3英寸92萬畫點LCD取景器：95%視野覆蓋率、0.8x放大倍率光學取景器快門速度：30-1/4000s最快連拍速度：3fps閃光同步率：1/200s曝光補償：+/-5視頻：1920 x 1080，30p視頻拍攝存儲介質：SD/SDHC/SDXC其他：內置Wi-Fi、NFC電池：LP-E10電池最高可拍攝500張機身重量：475g機身尺寸：129 x 101 x 78mm