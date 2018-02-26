動視旗下射擊大作《命運2》雖然發售後經歷過一些波折，但整體表現還不錯。早在一月底，Bungie公佈了《命運2》未來更新路線圖，包括了第二賽季與第三賽季的內容，後者將在五月份發佈。近日，製作組修改了一些其中的內容，加入了獨特的「Nightfall」獎勵與修改武器盔甲平衡等等。

新加入的「Nightfall」獎勵本來應該在2月27日的1.1.3更新中登場，不過目前延期到了3月27日1.1.4版本，而本應該在1.1.3版本中對一些金色武器盔甲平衡進行修改的計劃則被延期到5月的1.2.0版本。

而最重要的武器MOD系統原本計劃在5月推出，如今已經被移出計劃表，看來製作組是準備跳票了。最近一次的《命運2》大型更新將於2月27日推出。這個1.1.3版本更新將會把重點放在突襲任務以及遊戲的社交要素上。除了這些之外，這次更新也包含了日暮突襲任務的全新記分系統，重新設計的記憶水晶系統、PC版獨佔公共聊天頻道。

新加入的內容為「Prestige Nightfall Challenge Cards」，該內容將於2月27日的1.1.3更新中登場。此外，該版本還會加入「Nightfall Strike Unique Weapons」獨特武器獎勵，玩家可以通過完成挑戰獲得。而在1.1.4版本中，遊戲將加入前作經典的六人自由對戰模式。

接下來則是將在3月27日推出的1.1.4版本，這個更新將會包含部份武器以及能力的改動，另外還包含了多人對戰模式的中途退出懲罰以及突襲模式英雄的細項調整。

五月，Bungie將推出1.2.0版更新，並帶來《天命2》的第三賽季。這個更新會推出自定義對戰、多種動作表情選擇、異域級裝備武器的大師之作、「嗜界者」掠奪任務的榮耀模式，以及其他更多內容。

至於第二部資料片的信息，Bungie目前沒有公開任何消息，請玩家耐心等待。