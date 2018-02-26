近日在Pareto Securities Gaming Seminar 2018遊戲展上，CD Projekt Red製作人Piotr Nielubowicz與Adam Kiciński作為受邀嘉賓演講，除了昆特牌，GOG等內容之外，最令人注意的是他們透露了一些有關《賽博朋克2077》的情報，一起來看看吧。

他們表示目前製作組正在全力製作這款遊戲，參與人數超過了300人，團隊對於創立全新IP感到非常興奮，他們的目標很明確——製作一款「轟動全球」的史詩級作品。

製作人表示遊戲是一款內容豐富的角色扮演作品，將至少為玩家提供50-60小時的通關流程內容，更貼合傳統意義上的RPG。玩家將充分體驗這款遊戲的魅力，製作人用「手工製作」來形容《賽博朋克2077》，看來他們對於這款遊戲也是信心滿滿。

不過製作人並沒有透露遊戲的具體發售日期，但他們表示《賽博朋克2077》或許會在發售後進行促銷活動，給玩家一些驚喜。