《賽博朋克2077》是一款史詩級作品 將轟動全球北京新浪網 (2018-02-26 15:02)
近日在Pareto Securities Gaming Seminar 2018遊戲展上，CD Projekt Red製作人Piotr Nielubowicz與Adam Kiciński作為受邀嘉賓演講，除了昆特牌，GOG等內容之外，最令人注意的是他們透露了一些有關《賽博朋克2077》的情報，一起來看看吧。
他們表示目前製作組正在全力製作這款遊戲，參與人數超過了300人，團隊對於創立全新IP感到非常興奮，他們的目標很明確——製作一款「轟動全球」的史詩級作品。
製作人表示遊戲是一款內容豐富的角色扮演作品，將至少為玩家提供50-60小時的通關流程內容，更貼合傳統意義上的RPG。玩家將充分體驗這款遊戲的魅力，製作人用「手工製作」來形容《賽博朋克2077》，看來他們對於這款遊戲也是信心滿滿。
不過製作人並沒有透露遊戲的具體發售日期，但他們表示《賽博朋克2077》或許會在發售後進行促銷活動，給玩家一些驚喜。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lenser 頭燈．紅光 頭燈．SPARK 頭燈．led 車頭燈．iphone5 頭燈．晶冠 頭燈．車頭燈．頭燈燈泡．自動 頭燈．CREE 頭燈．Q5 頭燈．雙頭燈．犀牛 頭燈．Bright 頭燈．HENGWEI 頭燈．3w led 頭燈．變焦 頭燈．頭燈 PETZL．12W LED 頭燈．充電 頭燈．KINYO 頭燈．特林 頭燈．1w 頭燈．CREE T6 頭燈．MAXTIM 頭燈．潛水頭燈．樂高 頭燈．series 頭燈．led 頭燈．SUPER 頭燈
- 【富士康】摺疊馬桶椅 FZK-4542 (便器椅 洗澡椅 附輪可收合
- GOTO 二次方的魅力時尚腕錶-IP黑x深情藍刻度/28mm
- 東亞照明 13W球型LED燈泡-15入(可選色)
- 鐵三角 ATH-CKS550BT藍牙立體聲耳機麥克風組
- 【綠活居】席爾 2.7尺原木紋四門高鞋櫃
- 【GALAXY】海格力斯加重款五層架12146181(超荷重200kg)
- BERING 丹麥國寶 MAX RENE設計師聯名限量時尚錶款/31mm-銀+
- Canody 浪漫感動全日曆陶瓷女錶-黑/銀色時標/32mm
- Superdry 極度乾燥 街頭俏皮 矽膠 運動腕錶-桃帶/桃面/38mm
- 【ABOSS】Augustine2.5尺古椅子
全軍出擊pc版電腦版下載 pc版安裝說明【北京新浪網】
《龍珠超》動畫129文字預告 吉連打出猛擊，悟空危險了【北京新浪網】
精益求精的金字招牌 這10家開發商很少推出雷作【北京新浪網】
《龍珠超》129集情報：悟空突破極限，掌握自在極意功【北京新浪網】
《舌尖上的中國3》給痛風患者煲雞湯 遭醫學專家批評【北京新浪網】