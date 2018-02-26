（中央社南韓平昌26日綜合外電報導）愛狗的美國同志自由式滑雪選手肯伍錫（Gus Kenworthy）今年冬季奧運雖然一面獎牌都沒帶回家，卻抱回一隻新寵物，還為90隻狗開了條找新家的路。



福斯新聞網（Fox News）報導，上屆冬奧，肯伍錫從俄羅斯素溪（Sochi）選手村附近找到兩隻狗帶回家養。今年他造訪南韓1萬7000家狗肉屠宰場的其中一家，又交了一批新毛小孩朋友。



肯伍錫在一長串Instagram貼文中，描述自己與影星男友馬修威爾卡斯（Matthew Wilkas）上週末造訪南韓一家狗肉屠宰場的過程，附上多張垂頭喪氣狗群的照片，讓人看了相當揪心。



26歲的肯伍錫在貼文中寫道：「在南韓全境，有250萬隻狗被飼養作為食用，生長條件是數一數二能想像到的惡劣。」



他又說：「我知道有人會辯稱，吃狗肉是南韓文化的一部份，而我個人雖對這文化並不認同，我同意自己沒那個立場把西方的理想強加當地人身上。但這些動物受到的對待，是完全不人道的，文化也永遠不該成為殘忍的藉口。」



肯伍錫說，雖然有人告訴他，他造訪的這家屠宰場飼養「條件良好」，他卻發現這裡的動物營養不良、受盡風吹雨打，且被塞在狹小的籠子裡。



據肯伍錫說，這家屠宰場即將關閉，全部90隻狗將在國際人道協會（Human Society International）協助下，送往美國和加拿大等待認養。



他在貼文結尾寫到：「我希望能藉這次拜訪創造一個機會，讓南韓人更加意識到當地狗肉買賣的不人道，以及各地狗狗面臨的困境，包括我的故鄉美國，也有數百萬隻狗需要充滿愛的家！請前往@hsiglobal的頁面，看看你能幫上什麼忙。」



KDVR電視台報導，這90隻狗其中一隻已經幸運找到新家，因為肯伍錫和男友已經認養牠，並取名為「嗶莫」（Beemo）。（譯者：梁元齡/核稿：陳昱婷）1070226