NBA／哈登砍41分助火箭奪12連勝 登上連盟第一NOWnews今日新聞 (2018-02-26 14:36)
火箭今(26)日客場挑戰金塊，James Harden和Chris Paul再度連線成功，2人砍下67分，一哥Harden手感更是火燙轟下全場最高41分，幫助火箭以119:114氣走金塊，奪下12連勝，勝過勇士0.5場差距獨登聯盟第1。
作客來訪的火箭一開賽就相當不客氣，在「HP雙核心」的帶領下取得38:25的優勢，並在二、三節持續擴大領先，被壓著打的金塊終於末節展開反擊，趁著火箭在比賽剩下5分鐘時當機，金塊打出一波1:10的攻勢追了上來，好在Harden及時回神，最終還是守住勝果。
Harden全場三分球10投6中，攻下41分8籃板7助攻，Paul挹注23分5籃板6助攻，對於比賽末段被追上，但成功守下2大贏球功臣皆認為是很好的經驗，因為火箭在12連勝期間場均淨勝對手12.5分，鮮少有陷入拉鋸的比賽。
輸球的金塊仍保持在西區第8，此役Will Barton攻下全隊最高25分7籃板，Nikola Jokic繳「雙十」21分14籃板，另添8助攻，表現相當全面，Jamal Murray貢獻19分5助攻。
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