（中央社記者鄭崇生華盛頓25日專電）美國職棒大聯盟春訓熱身賽開打，台灣出身的選手包括光芒隊投手胡智為及紅襪隊打者林子偉今天均有上場，胡智為12球解決3位打者；林子偉轉守中外野，靠選球獲得2次保送。



胡智為今天在光芒對雙城的春訓熱身賽中首度登板，他第3局中繼，面對老東家雙城，僅用12球、就讓對手三上三下，後援1局無失分、無安打、無保送，不過，光芒隊終場以4：5敗給雙城。



胡智為2012年加入雙城，2015年遭交易到光芒，去年球季首度升上大聯盟，出賽6場都擔任中繼，拿下1勝1敗、防禦率2.70。



知名小聯盟專欄作者席克斯（John Sickels）日前展望光芒今年的20大新秀，儘管胡智為未進入前20名榜單中，但席克斯認為，如果光芒培養胡智為、給他機會，他可以成為穩健的第四號先發投手。



紅襪在今天的春訓熱身賽中則是對上金鶯隊，林子偉擔任先發中外野手、排在第6棒登場，獲得2次保送、1次三振，終場紅襪以7比1擊敗金鶯。



林子偉去年首度登上大聯盟，出戰25場比賽，全鎮守內野，今天則在熱身賽中首度守外野，不過沒有展現守備能力的機會，而今年才剛接下紅襪總教練的柯拉（Alex Cora）告訴媒體，安排林子偉守外野不是意外之舉，「聽說林子偉是很好的外野手」。



柯拉還指出，林子偉能精準傳球，他認為，他先前在外野的表現「夠好」。



紅襪官網刊登的2018新秀展望名單，林子偉名列第24，分析指出，速度是林子偉的利器，但去年在盜壘上未有發揮，不過，他的防守能力受到矚目，如果能持續進步，對紅襪來說，林子偉可以是「有用的工具人」。



紅襪的內野守備位置，林子偉面臨激烈競爭，游擊守備有柏格茨（Xander Bogaerts），三壘則有新秀德佛斯（Rafael Devers），二壘手則簽下努涅斯（Eduardo Nunez），也因此，若林子偉能在外野守備上表現穩定，有助於他有更多機會列入紅襪25人名單中。（編輯：屈享平）1070226