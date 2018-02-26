林子偉守外野 教頭：相信他可以勝任中央社 (2018-02-26 13:30)
（中央社記者謝靜雯台北26日綜合報導）旅美紅襪隊野手林子偉去年大聯盟出賽25場，守備位置都是內野，今年有機會看到他以外野手身分亮相。他在今天熱身賽先發守外野，獲得總教練柯拉稱讚。
林子偉2017年在大聯盟總計25場出賽，守備位置都是內野，二壘出賽10場、三壘9場，游擊出賽守備6場；2012年到2017年間，小聯盟出賽守備位置最多為游擊，其次為二壘，中外野守備出賽有32場。
紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）提到，「我聽說他是一名好外野手」，傳球到位，只是需要在那個位置上有更多的出賽機會，「但就我目前所看到的，對我來說他的表現已經足夠」。柯拉也稱讚林子偉節奏好、本能佳。
今天紅襪與金鶯隊熱身賽，林子偉先發守中外野、打第6棒，3個打席選到2次保送，沒有安打表現。柯拉表示，接下來的熱身賽會多讓林子偉在外野位置出賽，「他是一名優秀的運動員，大家也都相信他可以勝任」。（編輯：黃瑞弘）1070226
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