（中央社南韓平昌26日綜合外電報導）有不少平昌冬季奧運選手不像美國滑雪明星范恩一樣，有可觀收入和獲得贊助商支持，他們有些人還有其他身分，像是鐘錶師傅、打火英雄和公司分析師。



法新社報導，像是贏得銅牌的27歲瑞士冰壺運動員馬基（Dominik Maerki）為了維持生計，要重拾日常工作，據信他可能是平昌冬奧中唯一的錶匠。他學了4年的製錶工夫，之後搬到美國邁阿密做鐘錶生意，現在則在美國南部阿肯色州擁有自己的維修鐘錶事業。



馬基說：「我遇到一個美國女孩，現在成為我老婆，我就在這裡落腳了。我有自己的鐘錶店，我會修錶和更複雜的東西，也會修老爺鐘、壁鐘等時鐘。」



被問到是否有客人知道他不只是個奧運冰壺選手，還是個奧運獎牌得主時，他微笑說：「有些人現在知道了。」



這屆冬奧有來自世界各地將近3000名選手，當中從事護理師、汽車維修員和軍人等各行各業都有。



33歲的波蘭競速滑冰選手布洛卡（Zbigniew Brodka）曾在2014年素溪冬奧競速滑冰男子1500公尺項目奪金，當他褪下緊身比賽服，他的正職是消防員。



在本屆1500公尺項目得12名的布洛卡說：「當我回去工作時，情況非常瘋狂。就連現在都還時常有人會在街上認出我，這個感覺不錯。」



「當消防員讓我心智更堅強。我運動時沒那麼大壓力，因為我工作時看過不少悲劇和糟糕的事情。」



挪威冰壺選手斯卡斯利安（Kristin Skaslien）在奧斯陸一間海運公司當營運分析師。她接到一通電話，說要請她免費坐頭等艙到平昌比賽，後來跟男友內德雷高特恩（Magnus Nedregotten）在冰壺混合雙人賽拿下銅牌。



斯卡斯利安說：「我傳簡訊跟我老闆說『我有到南韓的免費頭等艙機票，週二才會回來』。」



但這也凸顯一個嚴重的問題，許多人不像美國選手范恩（Lindsey Vonn）一樣幸運，能獲得贊助商慷慨資助，他們就連籌到足夠的錢參賽都有困難。



英國雪車選手麥克尼爾（Mica McNeill）和摩爾（Mica Moore）跟許多人一樣，需要發起群眾募資籌措經費，來實現他們的奧運夢。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1070226