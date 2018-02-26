日職／「怪物復活」松坂首度實戰 連飆2三振1局無失分NOWnews今日新聞 (2018-02-26 12:47)
日職中日隊投手「平成怪物」松坂大輔，今（26）日緊急在面對韓華鷹隊練習比賽首度實戰中繼上陣，他投1局無失分，連續飆出2次三振，並用三上三下結束這局。
松坂是在3局上登板，受到不少球迷熱烈歡迎，而他穿上中日99號球衣，輕鬆上場熱身，每投一球，球迷都很熱情為他加油。
松坂是睽違11個月再次登板，在這之前他都受到肩傷困擾，連傳接球都有問題。
不過松坂面對韓華鷹隊，第一球就可以飆出140公里以上速球，並且變化球讓對手無法出手，連續飆出2次三振，最後一位打者也是飛球出局。
松坂過去被稱為「怪物」，主要是他的球路多，球質跟球威都有一定水準，加上他在甲子園投出無安打比賽，更令人印象深刻。
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