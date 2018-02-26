胡智為熱身賽首亮相 中繼1局三上三下中央社 (2018-02-26 12:46)
（中央社記者謝靜雯台北26日綜合報導）旅美光芒隊投手胡智為今天在對雙城隊熱身賽3局時登板中繼，投1局沒被敲出安打、無失分；紅襪隊野手林子偉今天熱身賽先發打第6棒、守外野，選到2次保送。
光芒隊先發投手史奈爾（Blake Snell）今天先發投2局，送出4次三振，沒有被敲安打。3局0比0平手時，胡智為接手中繼，分別讓打者打出飛球、飛球、滾地球出局，沒有被敲安打，無失分。胡智為今年首度在大聯盟熱身賽中登板，讓對手三上三下，但球隊終場以4比5輸球。
紅襪隊野手林子偉上一場大聯盟熱身賽先發出賽，守備位置為游擊手，今天在對金鶯隊熱身賽中，先發打第6棒、守中外野；林子偉首局選到保送，3局吞下三振，5局再選到保送，5局打完就退場。
林子偉這場比賽總計3個打席，沒有安打表現，選到2次保送。紅襪隊團隊火力發揮，全場敲出10支安打，包括兩發全壘打，終場以7比1拿下勝利。（編輯：黃瑞弘）1070226
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