（中央社記者李晉緯台北26日電）台灣高球選手潘政琮在本田菁英賽末輪打出4鳥、3柏忌的69桿，最終以4輪總計高於標準桿2桿的282桿，並列17名。



美國名將湯瑪斯（Justin Thomas）和李斯特（Luke List）打完4輪正規賽事，同以總計低於標準桿8桿的272桿成績並列第一。湯瑪斯最後在延長賽中勝出，拿下冠軍。



本田菁英賽（The Honda Classic）在美國佛羅里達進行，總獎金660萬美元，潘政琮在美國時間週日進行的末輪前9洞，僅抓下1隻小鳥卻吞下3個柏忌；但轉場後表現判若兩人，在標準桿3桿的第17洞演出美技，球開出就上到果嶺，距洞口僅兩步距離，順利抓下小鳥。



後9洞潘政琮共抓下3隻小鳥，沒有吞下柏忌，讓他以低於標準桿1桿的69桿結束末輪，最終以4輪總計高於標準桿2桿的282桿成績並列17名。這是他今年參加的5場比賽中，成績最好的一場。



賽後潘政琮表示，這場比賽他的長桿、切桿，或是果嶺邊的球都打得很好，能在比賽難度高、現場風大的情況下打出這麼多好球，「有發揮出我該有的水準。」



但潘政琮也提到，這場比賽他在果嶺上的狀況不是很好，判讀也有些錯誤，因此讓他丟了好幾桿，這部分比較可惜；不過最後一天在最困難的後幾洞抓下3隻小鳥，「讓我對自己很滿意。」（編輯：黃瑞弘）1070226