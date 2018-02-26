（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）時隔30年在南韓舉辦的奧運盛事－2018平昌冬奧，如今圓滿落幕。接下來的2018平昌冬帕奧，將於3月9日至18日在江原道平昌、旌善和江陵登場，北韓運動員也將首次參加冬帕奧。



2018平昌冬帕奧以「激情同在（Passion, Connected）」為口號，共設6大項80面金牌，將有50多個國家和地區的1700餘名選手和工作人員參加。



南韓聯合新聞通訊社指出，南北韓運動員代表將在本屆冬帕奧開幕式上共同入場；同平昌冬奧一樣，俄羅斯運動員將以個人身分參賽。



報導指出，韓運動員將首次參加冬帕奧，國際帕拉奧林匹克委員會（IPC）賦予外卡資格的北韓越野滑雪選手馬有(吉吉)和金正炫（名字均音譯），有望出戰。



平昌冬帕奧的80枚金牌中，78枚集中在高山滑雪、單板滑雪、越野滑雪、冬季兩項等雪上項目，其餘2枚是江陵海岸場館群舉行的冰球和輪椅冰壺。



南韓代表團曾在2002鹽湖城冬帕奧，和2010溫哥華冬帕奧中各獲1枚銀牌，歷屆最佳賽績是綜合排名第10。代表團將在本屆冬帕奧上，由36名選手參加6項比賽，希望在地主國優勢下，奪下1金1銀2銅、總獎牌也進入前10名。1070226