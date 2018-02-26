前洋基隊球星「Ａ-Rod」Alex Rodriguez已經確定將續任洋基隊特別顧問，負責幫助總管Brian Cashman佈局，為未來洋基隊打造新王朝。

松井秀喜、Nick Swisher等都在春訓擔任特別顧問，這也是Nick Swisher首次參與春訓，將給予球隊更多建議。

Alex Rodriguez表示：「我在洋基隊有很棒的時光，但我不會視這些為理所當然，我很感謝球團相信我，並且給我這樣的位置，我會盡量給予更多協助，我會很珍惜穿上條紋球衣的時光，以及Steinbrenner家族、Brian Cashman等工作人員對的信任。」

洋基隊總教練Aaron Boone表示：「（Ａ-Rod）他有很多東西可以給我們，所以期待他可以影響我們球隊，大家都知道他的棒球智慧有多好，而他溝通方式也是他特別之處，尤其是年輕球員，希望他們可以學到不少。」