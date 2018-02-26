南韓總統文在寅 發表平昌冬奧閉幕感言中央社 (2018-02-26 12:02)
（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）南韓總統文在寅在2018平昌冬奧會閉幕式結束後，深夜在社群網站上發文，向參賽的國家代表隊員、教練隊伍、志工和全體國民致謝。
文在寅在推特和臉書上發文說，南北韓女子冰球聯隊展現了比賽過程的價值更重於結果，從初見面時的陌生，到共同流汗交心打成一片，這一過程比任何獎牌都更為閃亮和具有價值。
南韓聯合新聞通訊社指出，文在寅說，其間全體國民、江原道道民、志工等都為平昌冬奧的成功竭盡全力，選手們和觀眾們在冰雪上結成一條心，一道歡笑、一道流淚。在最後閉幕式上，所有人都成為奧運的主人公，相約再次相聚。
文在寅同時也向未能摘牌的選手、背後付出心血的教練，以及獲得南韓國籍，並代表南韓參賽的來自國外的選手表示謝意。
報導指出，文在寅還提到南韓競速滑冰選手李相花和勁敵日本選手小平奈緒之間的友情。他說，相信兩位選手的友情之路能延續下去，如同韓日兩國的未來。
文在寅說，花式滑冰搭檔閔有拉和亞歷山大．甘默林，以傳統民謠「阿里郎」為配樂，超越語言和文化障礙，讓人為之感動。
平昌冬季帕運預定3月9至18日在南韓舉行。文在寅說，平昌冬帕奧即將揭幕。「人人閃耀」（Let Everyone Shine）的火花和熱情，將同樣照亮和溫暖選手們的挑戰之路。（編輯：屈享平）1070226
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