MLB／包大人有意願加盟光芒NOWnews今日新聞 (2018-02-26 12:16)
在去年球季結束後，傳出坦帕灣光芒對「包大人」Jose Bautista有興趣，現在美國媒體報導，Bautista自己也有意願效力光芒。
由於去年球季Bautista攻擊數據不理想，藍鳥在球季中就想把他交易出去，球季結束後Bautista和球團擁有今年合約的共同選擇權，Bautista在季中就宣布會執行選擇權，不過最後藍鳥以50萬元美金買斷合約，Bautista成為自由球員。
去年11月就傳出光芒隊有意願簽下Bautista，《坦帕灣時報》記者Marc Topkin報導，Bautista也有興趣到光芒隊打球，光芒會以低薪簽下他。
去年球季Bautista的打擊率2成03、上壘率3成08、長打率3成66，是自2005年以來最差的成績，157場比賽吞下170次三振，不過全季還是轟出23發全壘打。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
燙睫毛器 電熱睫毛．貝印 燙睫毛器．kai 燙睫毛器．izumi 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 燙睫毛器．Kitty 燙睫毛器．Hello Kitty 燙睫毛器．Panasonic 燙睫毛器．Kitty 電燙睫毛器．Barbie 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 電燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器 TL321．mini 折疊式 燙睫毛器．國際牌 燙睫毛器．松下 燙睫毛器．Hello Kitty 電燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器．電燙睫毛器．燙睫毛器．HITACHI 燙睫毛器．CATHYCAT 燙睫毛器．日立 燙睫毛器．HERA 燙睫毛器．電動 燙睫毛器
18億巨獎得主私生活曝光:出資翻修消防站-組圖【北京新浪網】
戀愛零經驗！羽生結弦熱衷事業 女友遙遙無期【北京新浪網】
羽生結弦是否退役仍未知 教練暗示或將與其分手【北京新浪網】
C羅超梅西拿金靴還真有門!摘掉西甲進球難的帽子【北京新浪網】
愛過!最強175回顧被騎士拋棄 表態想長留湖人【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》