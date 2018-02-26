在去年球季結束後，傳出坦帕灣光芒對「包大人」Jose Bautista有興趣，現在美國媒體報導，Bautista自己也有意願效力光芒。

由於去年球季Bautista攻擊數據不理想，藍鳥在球季中就想把他交易出去，球季結束後Bautista和球團擁有今年合約的共同選擇權，Bautista在季中就宣布會執行選擇權，不過最後藍鳥以50萬元美金買斷合約，Bautista成為自由球員。

去年11月就傳出光芒隊有意願簽下Bautista，《坦帕灣時報》記者Marc Topkin報導，Bautista也有興趣到光芒隊打球，光芒會以低薪簽下他。

去年球季Bautista的打擊率2成03、上壘率3成08、長打率3成66，是自2005年以來最差的成績，157場比賽吞下170次三振，不過全季還是轟出23發全壘打。