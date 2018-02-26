大聯盟春訓賽坦帕灣光芒今（26）日對上明尼蘇達雙城，效力於光芒隊的台灣投手胡智為登板投1局，沒有失分。

胡智為在第3局接替先發投手Blake Snell登板，他讓前2位打者擊出外野飛球遭到接殺，接著Nick Gordon擊出內野滾地球出局，胡智為投1局沒被敲安、無失分，演出三上三下。

胡智為在去年首度登上大聯盟，也從先發投手轉戰牛棚，他先前受訪時表示，今年首要目標就是站穩大聯盟，並保持身體健康。

此役雙城隊在4局下發動攻勢，以Mitch Garver轟出的2分打點全壘打為首，一口氣攻下4分，最後也以5:4擊退光芒。