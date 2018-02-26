MLB／胡智為春訓賽登板 讓對手三上三下NOWnews今日新聞 (2018-02-26 11:47)
大聯盟春訓賽坦帕灣光芒今（26）日對上明尼蘇達雙城，效力於光芒隊的台灣投手胡智為登板投1局，沒有失分。
胡智為在第3局接替先發投手Blake Snell登板，他讓前2位打者擊出外野飛球遭到接殺，接著Nick Gordon擊出內野滾地球出局，胡智為投1局沒被敲安、無失分，演出三上三下。
胡智為在去年首度登上大聯盟，也從先發投手轉戰牛棚，他先前受訪時表示，今年首要目標就是站穩大聯盟，並保持身體健康。
此役雙城隊在4局下發動攻勢，以Mitch Garver轟出的2分打點全壘打為首，一口氣攻下4分，最後也以5:4擊退光芒。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
燙睫毛器 電熱睫毛．貝印 燙睫毛器．kai 燙睫毛器．izumi 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 燙睫毛器．Kitty 燙睫毛器．Hello Kitty 燙睫毛器．Panasonic 燙睫毛器．Kitty 電燙睫毛器．Barbie 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 電燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器 TL321．mini 折疊式 燙睫毛器．國際牌 燙睫毛器．松下 燙睫毛器．Hello Kitty 電燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器．電燙睫毛器．燙睫毛器．HITACHI 燙睫毛器．CATHYCAT 燙睫毛器．日立 燙睫毛器．HERA 燙睫毛器．電動 燙睫毛器
18億巨獎得主私生活曝光:出資翻修消防站-組圖【北京新浪網】
戀愛零經驗！羽生結弦熱衷事業 女友遙遙無期【北京新浪網】
羽生結弦是否退役仍未知 教練暗示或將與其分手【北京新浪網】
C羅超梅西拿金靴還真有門!摘掉西甲進球難的帽子【北京新浪網】
愛過!最強175回顧被騎士拋棄 表態想長留湖人【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》