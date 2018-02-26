（中央社記者龍柏安台北26日電）56歲的美國職籃NBA著名經紀人費根（Dan Fegan），美國時間週日上午在科羅拉多州的阿斯本（Aspen）附近車禍身亡，當地警方已證實這項消息。



根據報導，費根駕駛著一輛休旅車，準備進入高速公路時被一輛巴士撞上，當時費根車上還有2名乘客，包括一名29歲女子，以及他的5歲幼兒，都送往醫院急救。



費根是NBA著名的經紀人，包括鵜鶘球星柯森斯（DeMarcus Cousins）、黃蜂中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、巫師王牌主控沃爾（John Wall）以及灰熊前鋒帕森斯（Chandler Parsons）等球星，都曾是他的客戶。



費根車禍身亡消息曝光後，帕森斯與霍華德都在推特上悼念。帕森斯表示：「我不敢相信你就這樣走了，我永遠感激你為我做過的事情，也會永遠記得。」（編輯：黃瑞弘）1070226