NBA名經紀人費根車禍身亡 球星悼念中央社 (2018-02-26 11:46)
（中央社記者龍柏安台北26日電）56歲的美國職籃NBA著名經紀人費根（Dan Fegan），美國時間週日上午在科羅拉多州的阿斯本（Aspen）附近車禍身亡，當地警方已證實這項消息。
根據報導，費根駕駛著一輛休旅車，準備進入高速公路時被一輛巴士撞上，當時費根車上還有2名乘客，包括一名29歲女子，以及他的5歲幼兒，都送往醫院急救。
費根是NBA著名的經紀人，包括鵜鶘球星柯森斯（DeMarcus Cousins）、黃蜂中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、巫師王牌主控沃爾（John Wall）以及灰熊前鋒帕森斯（Chandler Parsons）等球星，都曾是他的客戶。
費根車禍身亡消息曝光後，帕森斯與霍華德都在推特上悼念。帕森斯表示：「我不敢相信你就這樣走了，我永遠感激你為我做過的事情，也會永遠記得。」（編輯：黃瑞弘）1070226
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
燙睫毛器 電熱睫毛．貝印 燙睫毛器．kai 燙睫毛器．izumi 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 燙睫毛器．Kitty 燙睫毛器．Hello Kitty 燙睫毛器．Panasonic 燙睫毛器．Kitty 電燙睫毛器．Barbie 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 電燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器 TL321．mini 折疊式 燙睫毛器．國際牌 燙睫毛器．松下 燙睫毛器．Hello Kitty 電燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器．電燙睫毛器．燙睫毛器．HITACHI 燙睫毛器．CATHYCAT 燙睫毛器．日立 燙睫毛器．HERA 燙睫毛器．電動 燙睫毛器
18億巨獎得主私生活曝光:出資翻修消防站-組圖【北京新浪網】
戀愛零經驗！羽生結弦熱衷事業 女友遙遙無期【北京新浪網】
羽生結弦是否退役仍未知 教練暗示或將與其分手【北京新浪網】
C羅超梅西拿金靴還真有門!摘掉西甲進球難的帽子【北京新浪網】
愛過!最強175回顧被騎士拋棄 表態想長留湖人【北京新浪網】