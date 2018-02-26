效力於印地安人的台灣選手張育成，在今（26）日對上紅人隊的春訓賽替補上場，1個打數沒有擊出安打。

張育成連續第2場比賽上場，昨天張育成有長打演出，今天於6局下替補守三壘，，在第8局的打擊機會，擊出右外野飛球被接殺，全場1個打數沒有擊出安打。

上個休賽季張育成加強下盤訓練，讓自己打擊能力大幅提升，去年的全壘打來到個人新高的單季24轟，這個休賽季他持續針對下盤加強，目標希望拚上大聯盟。

此役印地安人靠著Francisco Lindor在3局轟出的陽春砲先馳得點，6局紅人反攻，Billy Hamilton保送上壘後，Nick Senze、Tony Cruz接連敲安，紅人超前1分，9局Francisco Mejia安打上壘後，Greg Allen的三壘安打為印地安人追平比分，最後雙方以2:2握手言和。