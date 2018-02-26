NBA鵜鶘今(26)日客場對決公鹿， Jrue Holiday延續上役好表現砍下個人本季第2高分36分，Anthony Davis挹注27分，幫助鵜鶘在半場落後17分的情況下逆轉戰局以123:121踢館成功，豪奪5連勝，近2場都在延長賽取勝。

此役公鹿在第一節打下一波32:21的優勢，上半場結束以49:66大幅度領先，不過在易籃後鵜鶘吹起反攻號角，第三節賞給公鹿一波38:19，反到領先2分，第四節雙方來回拉鋸，最後3分鐘Holiday的5分打加上E'Twaun Moore放進2分領先，可惜鵜鶘沒有守住讓Eric Bledsoe扳平。

一度延長賽，依舊戰的難分難捨，鵜鶘老將Rajon Rondo在最後關鍵頂住壓力連拿5分，「字母哥」Giannis Antetokounmpo壓哨跳投落空，公鹿無緣扳平。

Holiday今日得分距本季新高37分僅差1分，外帶9籃板6助攻，Davis攻下27分13籃板，Rondo成準大三元16分8籃板12助攻。在「表弟」DeMarcus Cousins缺席的情況下，奇兵紛紛跳出來。

延長賽公鹿得7分，其中6分都是Khris Middleton貢獻的，全場拿下25分5籃板，投近正規賽扳平球的Bledsoe攻下團隊次高的20分9籃板，Antetokounmpo貢獻20分6助攻。