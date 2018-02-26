MLB／終於搞定體檢 紅襪隊將正式介紹馬丁尼茲NOWnews今日新聞 (2018-02-26 11:15)
經過一個禮拜的時間充分交換意見，紅襪隊與外野手J.D. Martinez（馬丁尼茲）終於簽下5年價值約1億1000萬美元的超級巨約，而記者會時間將於27日舉行，紅襪隊將補強外野陣容。
事情經過錯綜複雜，原本紅襪隊就已經簽下他，但經過體檢時，發現一些小問題，這關係到合約長短，以及金錢。
不過J.D. Martinez的經紀人可是大名鼎鼎的「吸血鬼」Scott Boras，他運用一些方法說服紅襪隊簽約，紅襪隊測試後，認為Martinez在今年球季確定會是健康無虞，因此紅襪才點頭答應。
Martinez過去曾有右腳韌帶受傷還有手肘受傷等紀錄，醫療紀錄也無法知道是否為紅襪隊不肯簽約主因。
紅襪隊總教練Alex Cora將會很開心，因為多了這位外野好手，紅襪隊將困擾的不是人手不夠，而是誰要去改守其他位置。
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