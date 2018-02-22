台灣近幾個月來掀起夾娃娃熱潮，不論在夜市、觀光景點都隨處可見娃娃機店。台中市一間娃娃機店傳出娃娃失竊，短短一夜就被偷走 8 隻 2、30 公分的絨毛娃娃，損失慘重。業者調閱監視器畫面，發現一名長髮女子為了抓娃娃，竟整個人爬進下方洞口，甚至不慎走光大露股溝也在所不惜，最後裝了 2 大袋滿載而歸。

由於娃娃體型龐大，業者實在想不透竊賊到底是怎麼偷走的，而從監視器畫面可見，長髮女子先是直接從娃娃機洞口鑽進去抓機台裡的娃娃，還因為拉長身子露出股溝，之後又拿起旁邊的掃把狂撈，最後得手 8 隻大娃娃、總價約 2000 元。

事實上，娃娃機洞口約 25 公分寬、35 公分高，一般人大概只能伸進一顆頭，沒想到該名女子有如精通縮骨功般，整個上半身都鑽了進去。目前業者已報警處理，盼能早日抓到女竊賊。