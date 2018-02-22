▲ 屏東一名女子到KTV慶生喝醉後到乾哥的唐姓男友人家中休息，事後她控訴遭唐男性侵，但法官調閱通聯記錄後，發現這期間她曾與男友通話6次，卻都未求救，加上罪證不足，一、二審均判唐男無罪。（示意圖／ NOWnews 資料照）

屏東一名女子和閨密、乾哥及其唐姓男友人到 KTV 開趴慶生，結束後喝醉的女子到唐男家中休息，事後女子控訴遭到唐男性侵，但法官調閱通聯記錄後，發現女子在唐男家中休息期間，曾和男友通話 6 次，卻都未求救，一、二審均判唐男無罪。

綜合媒體報導， 2015 年 9 月間，當時 20 歲的女子為了慶生，與閨密、乾哥和他的好友唐姓男子到 KTV 開趴，凌晨派對結束後，喝得醉醺醺的女子原本要到乾哥家裡休息，但乾哥的親戚突然來訪，家中沒有多的房間，乾哥因此將女子托付給唐男。

兩天後，女子向閨密控訴自己遭到唐男性侵，唐男到案後則坦承兩人發生性行為，但強調是在雙方合意下進行，並稱女子雖然喝醉但意識清醒，沒有拒絕他，自己也沒用手、腳推打女方，之後女子說想停止，他也立刻停止動作。

法官調閱女子的通聯記錄後，發現女子在唐男家中休息期間，曾和男友通話 6 次，且在警方訊問時，女子原本稱被唐男強行脫褲性侵時，自己正在和男友通話，審理時又改口說是和男友講完電話才被性侵。女子的男友也證稱在通話過程中並未接獲求救訊息，而是在事發一周後才知道女友被性侵。

法官認為，女子稱被性侵期間和男友通話 6 次，其中 4 次還是她主動撥出，卻都未向男友求救，加上她說詞反覆，檢方也沒有足夠證據證明唐男犯行，因此依罪證有疑利於被告的證據法則，維持一審判決，判唐男無罪。