【大成報記者張秦華／雲林縣報導】雲林縣斗南小東工業區太子慈善協會愛心加碼，繼寒假千份愛心餐後，今（22）日開學後辦理「大手牽小手 向著陽光走，兒童逛書店」活動，理事長林炎敦帶領斗南鎮、大埤鄉轄內國中小150位弱勢學童逛書店，提供每位學童500元圖書禮券，選購需要的圖書文具，讓學童感受社會的溫暖。斗南成功書局今天一早就熱鬧滾滾，斗南轄內6所國小、大埤國中及轄內5所國小150位弱勢學童，在小東工業區太子慈善協會理監事人員的引導，以及校長、老師的陪同下挑選文具、圖書。林炎敦表示，雲林縣小東工業區太子慈善協會繼首辦寒假愛心餐後，此次再首度新增公益服務項目「兒童逛書店」，提供每位學童500元圖書禮券，沒有使用期限，學生可隨時使用，選購需要的文具圖書，陪伴他們在學習的道路上能更加的順暢，增進學習效率；同時也能感受社會滿滿的愛心，他日事業有成之際，也能夠回饋鄉里，造福社會。小東工業區太子慈善協會財務長吳俊儀表示，協會辦理「大手牽小手 向著陽光走，兒童逛書店」活動，招待斗南、大埤150位學童逛書店購買圖書文具，總計經費7萬5000元。在協會社福經費項下動支5萬元，不足2萬5000元部分，由會員line群組內募集，經理事長po上募集訊息後，會員1千、2千的認捐，秒殺完成款項募集，為兒童播下幸福的種子。雲林縣小東工業區太子慈善協會成立於2014年3月，推動急難救助、濟弱扶貧、捐血等社會公益；在熱心公益民眾的熱情響應下，目前會員數約160人，成員遍布社會各行業，協會結合眾人的力量行善做公益。