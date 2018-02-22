雲林斗南小東工業區太子慈善會送愛 斗南大埤150位弱勢學童歡喜逛書店大成報 (2018-02-22 21:57)
【大成報記者張秦華／雲林縣報導】
雲林縣斗南小東工業區太子慈善協會愛心加碼，繼寒假千份愛心餐後，今（22）日開學後辦理「大手牽小手 向著陽光走，兒童逛書店」活動，理事長林炎敦帶領斗南鎮、大埤鄉轄內國中小150位弱勢學童逛書店，提供每位學童500元圖書禮券，選購需要的圖書文具，讓學童感受社會的溫暖。
斗南成功書局今天一早就熱鬧滾滾，斗南轄內6所國小、大埤國中及轄內5所國小150位弱勢學童，在小東工業區太子慈善協會理監事人員的引導，以及校長、老師的陪同下挑選文具、圖書。
林炎敦表示，雲林縣小東工業區太子慈善協會繼首辦寒假愛心餐後，此次再首度新增公益服務項目「兒童逛書店」，提供每位學童500元圖書禮券，沒有使用期限，學生可隨時使用，選購需要的文具圖書，陪伴他們在學習的道路上能更加的順暢，增進學習效率；同時也能感受社會滿滿的愛心，他日事業有成之際，也能夠回饋鄉里，造福社會。
小東工業區太子慈善協會財務長吳俊儀表示，協會辦理「大手牽小手 向著陽光走，兒童逛書店」活動，招待斗南、大埤150位學童逛書店購買圖書文具，總計經費7萬5000元。
在協會社福經費項下動支5萬元，不足2萬5000元部分，由會員line群組內募集，經理事長po上募集訊息後，會員1千、2千的認捐，秒殺完成款項募集，為兒童播下幸福的種子。
雲林縣小東工業區太子慈善協會成立於2014年3月，推動急難救助、濟弱扶貧、捐血等社會公益；在熱心公益民眾的熱情響應下，目前會員數約160人，成員遍布社會各行業，協會結合眾人的力量行善做公益。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
大學學測放榜 明道中學大放異彩【大成報】
醉女「激戰」中還和男友通話6次 事後卻告性侵【NOWnews今日新聞】
好糗！「股溝妹」大展縮骨功 狂鑽洞只為這件事【NOWnews今日新聞】
國民黨桃園市長3人參選 楊麗環氣勢最強勁【台灣好新聞報】
半夜嘴饞赴約吃烤鴨 OL竟遭友人「老漢推車」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》