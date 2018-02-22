【大成報記者羅蔚舟／竹科報導】第22屆世界資訊科技大會 (World Congress on Information Technology，WCIT 2018)台灣時間2月17至24日在印度新興科技城海德拉巴隆重登場。今年在經濟部技術處、工業局支持、中華軟協推薦下，財團法人資訊工業策進會數位教育研究所(教研所) 以「小校聯盟」拿下「傑出數位機會獎」類組首獎、智慧系統研究所(系統所)自主研發「X-Parking智慧停車導引解決方案」(An eXcellent Smart Parking Solution)」，則勇奪「傑出行動應用獎(Mobile Excellence Award)」類首獎。至於，教研所團隊開發之「遠端虛擬沉浸平台」、「DIGI+ Talent計畫」，也雙雙獲頒「傑出公共服務獎」、及「永續發展獎」佳作，一口氣抱回4項大獎，成為此次台灣區最大贏家。█智慧停車導引解決方案 跨區停車、找車好輕鬆！ 獲傑出行動應用首獎資策會系統所自主研發的「X-Parking智慧停車導引解決方案」，以「智慧感應」與「室內動態定位導航」為主軸，運用多種通訊技術串連場內各項硬體與載具，以及場內創新服務，整合為手機多功能應用APP。其功能包括提供空車位及停車位置查詢、路徑規劃與動態導航、緊急協助、會員防竊車、線上支付等服務，為全球首套具有便捷、安全與節能的智慧聯網全方位停車服務系統。近來更升級為X-Parking 2.0，新增跨區整合室內外導航功能及停車場3D動態導航，並連結場外接駁車應用，讓整體服務更便利、更友善。X-Parking解決方案原已順利導入7座指標性停車場，包括板橋車站、台中國家歌劇院、台中國際機場、新莊體育園區等地，新版本X-Parking 2.0也已在數個新場域進行建置。其透過Beacon與手機Bluetooth進行定位，結合行人航向推估(PDR)技術與多種演算法，不斷提升室內導航的精準度及擴大應用範圍。而這也使X-Parking研發團隊繼2016年獲APICTA Awards之後，再度成功站上國際舞台、為國爭光！在導航部份，X-Parking專有的路網設計與多模式導航引擎技術，讓使用者可選擇最佳路線或無障礙路線。透過手機APP導引，讓車主在停車場中快速找到愛車，同時也可以引導使用者找到最近的空車位。其他如「車輛防竊」等貼心的安全防護創新應用，也成為人氣功能。月租的會員可透過手機APP進行鎖車設定，連線管理室主機管制進出，避免車輛於停車場被竊。而「緊急協助」功能，則是遇到臨時突發狀況需協助時，只要按下APP上的按鈕，管理中心就可透過beacon得知求救者的所在位置，儘速派人支援。X-Parking解決方案不斷創新，除了室內導航，在戶外停車場也可查詢停車位置。2017年導入二重疏洪道與桃園捷運各站停車場，同時整合週邊停車資訊、商圈情報，使用者在停好車後，可以走走逛逛，帶動商圈活絡、促進消費，部分景點則加入AR互動應用功能，增添景點遊賞樂趣。資策會系統所劉培森主任表示，2018年更將再突破推出跨區整合室內外導航功能、停車場3D動態導航、及室外精準導航停車位等功能，未來將持續推廣至醫院、博物館等領域，串連接駁車資訊等更多應用，並加入獨特的演算法，提升定位技術的精確度。同時也將深化定位技術，廣泛應用於各種場域的室內人員定位追蹤，希望集結產業鏈軟硬體業者，進軍亞洲市場。█小校聯盟應用範圍廣 遠距互動直播教育 獲WITSA「傑出數位機會獎」類組首獎負責帶領小校聯盟團隊的資策會教研所蔡義昌副所長深信，「科技可以讓最偏遠村落的學生，得到與都會孩子相同的學習機會！」「小校聯盟」的智慧學習開放式創新系統平台OIPS(Open Innovation Service Platform)，關注三大核心，全球連結學習(Globally connected Learning)、學習機會平權(Equal Learning Opportunities)、教育共享經濟哲學(Sharing Economy Philosophy)，是亞洲最大學習工程實驗室、世界最大的K12互動網路學校與教具調度中心，以及全球議題的共學中心。「我們期望技術和教育可以整合，然後創造一種新的學習力量。」資策會教研所王嬿茵規劃師表示，在經濟部工業局支持下，運用小校聯盟的模式，可以把世界帶入校園，讓孩子在地學習，透過OMO(Online, Mobility, Offline)的方式，把「共享經濟」的理念於教育落實。孩子可以探索世界，與國際學校聯盟互動，更可加深認同自我、對自己國家、跨國家的文化理解，消除了經濟落差帶來的教育落差！特別值得一提的是，東南亞7國語言的小校聯盟遠距共學(越、印、緬、泰、柬、馬、菲)，也即將在全台2月開學推動，屆時，將可看見台灣新住民的新生代力量！小校聯盟繼2017年獲芬蘭Global 100全球教育百大肯定，今(2018)年再度獲得WITSA「傑出數位機會獎」的肯定！運用遠距科技，讓偏遠地區的師生，能和世界頂尖的AR / VR、AI機器人、程式教育、腦波、IoT專家們學習，讓學生能近距離接觸新興科技。「學程式不再是有錢人的權利，全球偏鄉孩童也該有機會接觸世界趨勢」，資策會教研所鄭宇珺規劃師誠摯的企盼，透過資源的整合，無論身在何處，都能享有超過百家的產業資源及教育系列課程，目前也已有超過千件的教具正在全台旅行，影響超過4萬資源不足的師生，並在10國750所學校中共享。█遠端VR沉浸平台節省碳排放 獲WITSA永續發展獎佳作資策會教研所建構的「遠端虛擬沉浸平台」，結合社區及社群協力開發內容，強調匯集遠端體驗（Remote Experience）於單一實體場域，以節省碳足跡、碳排放之出發點為思考，讓使用者可於單一地點體驗遠端原民部落、博物館、離島景觀等，減少親赴現場所製造的環境衝擊，獲得評審一致青睞，獲得2018 WITSA永續發展獎（Sustainable Growth Award）佳作。此平台係以HTC Vive及光子樹科技的Cardboard頭戴式VR載具打造而成，促進國內虛擬實境應用整體升級。「遠端虛擬沉浸平台」以地形狹長的花東區域作為實驗驗證場域，整合「富里VR360觀光體驗」、「博物館史前卑南VR巡禮」、「綠島VR觀光及生態教育體驗」，以及用於考試訓練之「司法通譯VR實境模擬教學與考試系統」、體育運動「VR獨木舟體驗」等內容組成。資策會教研所張育誠主任說：「這是教研所的技術與系統開發能量，結合花東當地民宿、小農、運動訓練選手、新住民、地檢署、縣警局和法院等在地官方民間組織、社群，整合而成為提供在地知識豐富系統內容」。█DIGI+ Talent跨域數位人才加速躍升計畫 培育數位經濟跨領域產業人才DIGI+ Talent跨域數位人才加速躍升計畫(簡稱DIGI+ Talent計畫)，是依據行政院「數位國家．創新經濟發展方案」項下主軸五推動，強化學研產鏈結，針對數位經濟發展所需，創新大專校院實習機制，結合科技計畫各執行的法人研究單位，提供跨域數位實務專題計畫參與機會。2017年在經濟部工業局的支持下，由國內台中科技大學、台南大學、長榮大學、大同大學、臺東大學、東華大學等61所大專校院推薦遴選出350位研習生，且研習生中，有高達54%為非資訊背景；在整合鞋技中心、金屬中心、紡織研究所、工研院、資策會等16家法人機構、投入123位業師實務研習帶領之下，共產出超過200個實務專題，獲得71家企業提供需求或研習機會。此計畫目前培育的對象是大專校院大三至碩士、即將邁入職場之在校生，以產業跨域數位人才需求為核心，整合國內法人研究機構資源、場域、相關科研計畫為特色及樞紐，強化職場新進人員實戰技能，真正解決學用落差，開放學習機會，做為產業人才培育之平台。資策會教研所廖肇弘主任進一步說明，DIGI+ Talent計畫的培育模式有許多創新混成做法，包括實體集訓、線上直錄播、線上社群、實體成果點評等多元方式，其中學習資源以跨域數位網路學院(DIGI+ Academy)做為核心，針對五大領域(人工智慧、資料科學與大數據分析、智慧聯網、智慧內容、網路服務/電子商務)方法應用、模式實作設計，以6P-4C培訓模式解決產業實際面對之課題。此計畫堪稱為國內產業跨領域創新培訓模式之開端，在推動一年後，非常榮幸即獲得WITSA「傑出公共服務獎Public Sector Excellence Award」評審團的肯定，未來教研所將更致力於推動複製此培育模式至其他族群，推動成為台灣人才培育公共服務之典範案例。（圖由資策會提供／資策會研發之「小校聯盟」及「X-Parking智慧停車導引解決方案」，榮獲2018 WITSA「傑出數位機會獎」與「傑出行動應用獎」首獎，教研所團隊開發之「遠端虛擬沉浸平台」、「DIGI+ Talent計畫」，也雙雙獲頒「傑出公共服務獎」、及「永續發展獎」佳作，一口氣抱回4項大獎，為此次台灣區最大贏家。）