雲林縣警凌晨優勢出擊 瓦解職業賭場查獲槍毒大成報 (2018-02-22 21:04)
【大成報記者張立明／雲林縣報導】
雲林縣警方於今(22)日凌晨2時許，在斗六市一處鐵皮屋查獲王姓莊家等49人把玩俗稱「鏈豆仔」之職業性賭場，現場查扣鉅額賭資及改造槍彈、毒品等相關證物，分別依賭博、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品等罪嫌移送法辦。
斗六警分局於下午舉行破案記者會，副分局長李仁指出，雲林縣警察局接獲密報，指稱斗六市某KTV旁鐵皮屋有大型職業賭場；22日凌晨調集斗六、斗南、西螺、虎尾分局及保安隊員警，持雲林地方法院搜索票分組進行埋伏、蒐證、查處。
於凌晨2時許，見時機成熟，遂以優勢警力迅速突入現場，控制現場把風人員後，在該鐵皮屋內，查獲王姓賭場主持人及賭客等共計49人，並扣得賭具俗稱「鏈豆仔」、把風工具無線電及監視器系統、點鈔機及賭資114萬8,600元等相關證物，現場並查獲K他命毒品39.318公克、改造手槍1支、改造子彈10顆。
警方指出賭博為治安亂源之首，現今許多家庭每因成員參賭而支離破碎，甚而衍生暴力討債、槍、毒案件，成社會治安之隱憂，為顯示警方打擊犯罪、有效淨化治安環境之決心，無不全力掃蕩職業賭場，期能杜絕賭博惡習及因「賭」所衍生之其他社會治安事件。同時要求同仁對於轄內各處治安顧慮場所能嚴加查察，尤其是職業性賭場更是不容存在，以維護良好社會治安，使縣民能夠安居樂業。
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