「NTT R&D Forum 2018」 中華電信與NTT展示軟體定義網路(SDN)合作成果大成報 (2018-02-22 21:00)
中華電信於去年與日本電信電話株式會社(NTT)、伊藤忠商事株式會社(ITC)共同簽署新一代網路關鍵技術SDN(註1)/NFV(註2)(軟體定義網路/網路功能虛擬化)技術合作備忘錄。一年來，藉由中華電信NAPA(註3)控制器結合NTT MSF (註4)架構，共同研發SDN技術應用，雙方經過多次測試已有具體成果。該成果於2/22~2/23 NTT R&D Forum 2018展出，共同發表此項「電信等級高可用性及高容錯的資料中心網路(Data Center Network)。」。
中華電信執行副總林國豐，先行受邀與NTT高階主管共同發表雙方一年來努力的成果，期望運用SDN概念推動通用交換器(White Box Switch)發展，建立可彈性擴充的網路架構，打破目前電信設備因軟硬體緊密連結而受限於既有設備商的狀況。
林國豐執行副總表示：『電信網路走向虛擬化及軟體定義乃大勢所趨，這次與NTT合作展示具備積極意涵，可彰顯網路架構的主導權回歸電信業者，由服務與需求來引導技術與架構，完全符合技術發展趨勢；未來雙方也將在既有的基礎之上，持續深化合作，結合雙方電信網路運營之實務經驗，未來可能建立新的電信設備供應鏈及生態系。中華電信透過與亞太電信商的合作，將有助於擴大國內通用交換器廠商的市場。』
中華電信近年來積極研究新世代網路架構及應用，擁有豐沛技術能量的中華電信研究院已自行研發SDN控制器NAPA，可整合多元控制器，並管理多廠牌網路設備。本次展示係由NAPA結合NTT研發之MSF控制器，以MSF通用交換器為基礎，實現資料中心虛擬網路分割，使不同用戶共用實體網路資源，邏輯分離；同時也驗證MSF高可用性架構，實現設備或電路故障時，網路路徑自動快速切換。未來雙方也考慮將此合作成果運用於其他電信資料中心以外的電信網路場域，除可降低設備成本，同時創造更多加值服務，並提昇用戶體驗。
（圖由中華電信提供／中華電信、日本電信電話株式会社(NTT)於日本東京舉行之NTT R&D Forum 2018共同展示軟體定義網路(SDN)合作成果，前排左一起為NTT自主研發之白牌交換器作業系統Beluganos設計開發者熊川成正、NTT MSF專案負責人吉岡弘高、中華電信執行副總林國豐、中華電信網路處副總暨NAPA控制器督導游智欽。）
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