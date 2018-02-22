【大成報記者羅蔚舟／竹科報導】「2018全國科學探究競賽－這樣教我就懂」即日起至3/30日公開徵件，邀請全國對科學有興趣的學生、教師以及社會大眾，一同探索科學與生活的關聯。與其他強調實驗成果的科學競賽不同，「全國科學探究競賽－這樣教我就懂」是希望參賽者建立科學敘事能力，將生澀難懂的科學知識，透過繪畫、報告、短片的方式整理並重新詮釋，以同時增長學子對科學的興趣，以及一般民眾的科學知識程度。「2018全國科學探究競賽－這樣教我就懂」各參賽組別的作品呈現方式不同：國小組以繪圖表達科學原理；國中、高中（職）組及海洋科學組以成果報告呈現議題探究、資料收集、實證與觀察結果；教師組是科學教案研發；社會組（一般民眾、大專校院）則以「科技大觀園」（https://scitechvista.nat.gov.tw）與「教育雲」（https://cloud.edu.tw/）網站文章為主，必須重新詮釋其內容，撰寫500~1,500字科普文章。通過初選脫穎而出的優秀作品，將於6月3日星期日於高雄市立空中大學舉辦決賽。同時，「2018全國科學探究競賽－這樣教我就懂」另舉辦網路票選活動，包括網路人氣獎、女性桂冠獎、科學勇士獎、科學新秀獎及民眾參與獎等，歡迎民眾於4月17日起踴躍參與。為推廣大眾科學教育，國家實驗研究院高速網路與計算中心（國網中心）自2014年起與高雄市政府教育局共同舉辦「全國科學探究競賽－這樣教我就懂」，希望學生與社會大眾能主動發掘與觀察生活議題中的科學現象，透過問題發想、資料收集、資料理解與探究結果表達等過程，以科學的角度解答生活議題，培養全民科學的敘事能力，期使科學教育能扎根於每個人的生活與文化之中，提升整體國民科學素養。「2018全國科學探究競賽－這樣教我就懂」係由國研院國網中心與高雄市政府教育局、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、國立臺灣科學教育館、國立海洋科技博物館共同主辦，競賽詳情請見活動官網 http://sciexplore.colife.org.tw。（圖擷自「2018全國科學探究競賽－這樣教我就懂」官網。）