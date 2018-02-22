孩子別怕 照生會「貓狗119」「項雷號」來救你！大成報 (2018-02-22 20:25)
農曆春節年假大年初五，風和日麗，全家出遊的好日子，照生會「貓狗119」已一連救六天了，已十分很疲累了。大年初五一早，照生會「貓狗119」虎哥立即調派貓狗119「項雷號」、「永福號」、「馬辣號」，以最快的速度到達鶯歌區尖山路旁大排水內，有一隻中大型虎斑狗掉到排水溝裡，經過施以圍捕後，狗狗已平安的帶上來，交給報案人，任務結束。
大年初四下午五時許，照生會「貓狗119」虎哥接到來電通知，新北市鶯歌區尖山路旁大排水內有狗狗需要救援，虎哥立即以最快的速度到達現場，但此時，照生會「貓狗119」正在土城山區救援另一隻受惕狗兒趕不回來，虎哥，評估狗兒並無立即危險，立即抽派人手年初五再過來。
年初五原以為狗狗都已平安的帶上來，大家全身都是臭水溝臭水臭味可以沖洗後休息了，此時，才知照生會「貓狗119」春節並未休息，已一連救六天了，除了要在外做24H貓狗救援外，在內還要做24H照顧著協會自已收容的750貓狗，以及忙著辦貓狗送養會為貓狗找到家及為協會籌募著貓狗的龐大的醫療費及750貓狗的飼料，他們真的已很疲累了，光是鶯歌區尖山路旁大排水就來十次以上了，照生會的幸苦，也期望大家能捐款支持我們救下去，能幫忙協會籌募著積欠的貓狗醫療費及750貓狗的飼料。
照生會「貓狗119」物資會址及電話：
( 01 ) 台北市 文山區 羅斯福路 五段 39 號，電話：(02) 2932 - 8347 傳真：(02) 2933 - 6967 ( 現場 備有 義賣品服務 )
( 02 ) 新北市 鶯歌區 中正三路 9 號，電話：(02) 2677-2161 傳真：(02) 2677-2181 ( 現場 備有 免費火化服務 及 佛堂一同唸經服務 )
01.信用卡捐款：https://goo.gl/i19uPp
02.郵局劃撥捐款：5008 8068，戶名：社團法人臺灣照顧生命協會
03.ATM 捐款：012 帳號：6691-0200-8771，戶名：社團法人臺灣照顧生命協會
04.您捐款，貓狗送禮：https://www.facebook.com/catdog119/photos/a.10152228433472198.1073741830.182417552197/1015520217602719
（圖由照生會提供／大年初五一早，照生會「貓狗119」虎哥立即調派貓狗119「項雷號」、「永福號」、「馬辣號」，以最快的速度到達鶯歌區尖山路旁大排水內，有一隻中大型虎斑狗掉到排水溝裡，經過施以圍捕後，狗狗已平安的帶上來，交給報案人，任務結束。）
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